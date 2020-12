Atalanta si qualifica agli ottavi se… / Champions League, bisognerà aspettare

L’Atalanta si qualificherà agli ottavi di Champions League? La Dea non potrà farlo stasera comunque vadano le cose nelle due partite in programma (la Dea ospita il Midtjylland, il Liverpool è ad Anfield contro l’Ajax) ma sicuramente ha la possibilità di prendersi un bel vantaggio in vista dell’ultima giornata. Lo avevamo già detto infatti: è la partita di Amsterdam quella davvero decisiva per le sorti del gruppo D. Al momento la classifica vede il Liverpool al comando con 9 punti, seguito da Atalanta e Ajax con 7; tagliato fuori il Midtjylland che ha sempre perso, entrando nel quinto turno i Lancieri hanno una differenza reti migliore rispetto alla Dea ma per un solo gol, e questo è un fattore da non sottovalutare come vedremo in seguito. I risultati “potenziali”, cioè quelli più probabili, sono che gli orobici battano i danesi e i Reds riscattino il ko di Anfield contro i bergamaschi: a quel punto il Liverpool sarebbe già agli ottavi perché la sfida della Johan Cruyff Arena frenerà almeno una delle due rivali, e per l’appunto sul terreno di gioco dell’Ajax si giocherà la partita realmente decisiva per le sorti della qualificazione. Alla quale, se lo scenario fosse questo, l’Atalanta arriverebbe con 3 punti di vantaggio: significherebbe potersi permettere di pareggiare per centrare l’obiettivo.

ATALANTA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE SE…

Questo dunque, per la qualificazione agli ottavi di Champions League da parte dell’Atalanta, resta lo scenario migliore. Tuttavia, anche in questo modo una sconfitta sul terreno di gioco dell’Ajax significherebbe eliminazione: il match di andata è infatti terminato 2-2. Dove sta allora il vantaggio della differenza reti? Eccolo spiegato: qualora l’Ajax dovesse fare il colpo grosso ad Anfield, si porterebbe a quota 10 punti insieme alla Dea – ammettendone la vittoria a Bergamo questa sera. A quel punto, con il Liverpool che dovrebbe avere poche difficoltà a prendersi i 3 punti in Danimarca, il 2-2 qualificherebbe la banda di Gasperini perché il doppio match contro i Lancieri sarebbe terminato allo stesso modo; certo, si tratta di un’ipotesi comunque remota ma che potrebbe sempre capitare, e intanto arrivare all’ultima partita del girone con una differenza reti migliore sarebbe comunque un ulteriore punto a favore, da non buttare via. Naturalmente all’interno di questo scenario ipotizzato, per la qualificazione agli ottavi di Champions League, non abbiamo tenuto conto di altri risultati potenziali: ne parleremo più avanti, quello che abbiamo presentato è come detto il più probabile.



