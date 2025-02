ATALANTA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE: LA SITUAZIONE DEI NERAZZURRI IN CHAMPIONS LEAGUE

L’Atalanta si qualifica per gli ottavi di Champions League? La risposta arriverà dalla partita di questa sera, martedì 18 febbraio 2025, al Gewiss Stadium contro il Bruges, per ribaltare l’amarissimo ko dell’andata. Intanto ne approfittiamo per dire che purtroppo questa partita non cade in un periodo molto felice per la Dea, che di certo non è nelle sue migliori condizioni fisiche, ma ha tutte le qualità e ormai anche l’esperienza internazionale per avere la meglio sul Club Brugge, un abbinamento che in fase di sorteggio era stato presentato come tutto sommato favorevole.

DIRETTA/ Atalanta Bruges (risultato 0-0) video streaming tv: a destra gioca Cuadrado! (18 febbraio 2025)

Il ragionamento era corretto, perché l’Atalanta che abbiamo ammirato anche in diverse partite del girone unico avrebbe tutte le carte in regola. Adesso però serve un guizzo, per evitare la beffa sulla quale peserebbe l’ormai celebre (in negativo) rigore che ha deciso la partita d’andata. Nell’anno solare 2025 finora i bergamaschi hanno vinto solo tre partite, ma due di queste per 5-0: sappiamo quindi quale è l’esempio da seguire per festeggiare questa sera un’Atalanta che si qualifica per gli ottavi di Champions League…

Probabili formazioni Atalanta Bruges/ Quote: Gasp recupera qualcuno? (Champions League, 18 febbraio 2025)

ATALANTA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE: LE COMBINAZIONI DI RISULTATI COL BRUGES

Tutto questo premesso, per capire come l’Atalanta si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League possiamo andare ad analizzare in maggiore dettaglio tutte le varie combinazioni di risultati possibili in Atalanta Bruges, ricordando evidentemente che si parte dal successo belga per 2-1 nella partita d’andata. Di conseguenza è molto facile capire che purtroppo in caso di nuova sconfitta ma anche con un pareggio non ci sarebbe nulla da fare per la Dea, che sarebbe costretta a salutare la Champions League 2024-2025.

DIRETTA/ Atalanta Cagliari (risultato finale 0-0): zero reti a bergamo! (Serie A, 15 febbraio 2025)

La prima conseguenza è che per l’Atalanta sarà necessario vincere; qui però bisogna fare una distinzione, perché un successo con un solo gol di scarto manderebbe la partita ai tempi supplementari e poi eventualmente anche ai calci di rigore se nemmeno i 30 minuti aggiuntivi sciogliessero la parità nel risultato della doppia sfida. Per fare festa invece già al triplice fischio finale dell’arbitro, evidentemente all’Atalanta servirà una vittoria con due o più gol di scarto.