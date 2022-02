Atalanta si qualifica agli ottavi se/ Europa League, risultati utili con Olympiacos

ATALANTA SI QUALIFICA SE: I RISULTATI CONTRO L’OLYMPIACOS

In che modo l’Atalanta si qualifica agli ottavi di Europa League? L’appuntamento di questa sera contro l’Olympiacos (ore 18:45) al Georgios Karaiskakis riparte dal 2-1 con cui la Dea ha vinto a Bergamo, ribaltando lo svantaggio iniziale con una doppietta di Berat Djimsiti, più unica che rara anche perché, oltre a trattarsi di un difensore, è arrivata nello spazio di 3 minuti. Adesso l’Atalanta difende questo vantaggio esiguo: già in sé sarebbe un margine ridotto per sperare che la qualificazione proceda liscia, in più la nuova formula stabilita dalla Uefa rischia di rendere ancora più delicata la questione.

Infatti è sparita la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta: dunque, da una parte un 1-0 a favore dell’Olympiacos porterebbe la partita ai tempi supplementari, ma per contro anche una sconfitta per 3-2 farebbe proseguire la sfida, e questo è chiaramente un punto che Gian Piero Gasperini deve sicuramente considerare. Dunque, vedremo: intanto possiamo dire che l’Atalanta si qualifica agli ottavi di Europa League evitando di perdere al Pireo, e questo è un calcolo che viene abbastanza semplice. Poi, vedremo quello che ci racconterà il campo…

ATALANTA SI QUALIFICA SE: EVITARE LA SCONFITTA!

L’Atalanta si qualifica agli ottavi di Europa League non perdendo ad Atene: in casa l’Olympiacos è sicuramente un avversario diverso rispetto alle trasferte anche perché può contare sulla spinta di un pubblico sempre caldissimo, ma in aggiunta possiamo anche dire che la Dea sulla carta è squadra più competitiva rispetto a quella greca. Tuttavia, Gasperini deve fare i conti con assenze pesante e ha l’attacco spuntato, ma soprattutto in campionato sta attraversando una crisi di risultati: nel 2022 non ha mai vinto in Serie A se non una sola partita, in più è già stato eliminato dalla Coppa Italia.

Dunque, dopo tre stagioni fantastiche, l’Atalanta rischia di fare un salto indietro non riuscendo a qualificarsi per la prossima Champions League. Intendiamoci: non sarebbe un dramma, ma in autunno e primo inverno avevamo parlato dell’Atalanta come di una squadra che potesse giocarsi lo scudetto e invece da allora i passi indietro sono abbastanza evidenti. Non resta quindi che scoprire se l’Atalanta si qualificherà agli ottavi di Europa League superando il playoff, potrebbe anche essere un ottimo modo per riprendere di slancio la marcia verso il quarto posto in Serie A…



