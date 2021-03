Atalanta si qualifica ai quarti se…/ Champions League, con il Real Madrid serve…

ATALANTA SI QUALIFICA AI QUARTI SE… I RISULTATI UTILI

L’Atalanta si qualifica ai quarti di Champions League? Difficile, forse anche molto, ma le speranze ci sono. Innanzitutto il contesto: alle ore 21:00 di martedì 16 marzo la Dea è ospite del Real Madrid, ma non si giocherà al Santiago Bernabeu bensì all’Alfredo Di Stefano, il gioiellino che sorge a Valdebebas nel centro sportivo dei blancos. Già questo sulla carta potrebbe essere un vantaggio o comunque un punto a sfavore in meno per Gian Piero Gasperini; l’Atalanta deve rovesciare lo 0-1 dell’andata, maturato nel finale con il tiro da fuori di Ferland Mendy.

DIRETTA REAL MADRID ATALANTA/ Video streaming Canale 5: i blancos e le italiane

A proposito: ricordiamo come erano andate le cose tre settimane fa, gli orobici avevano retto per quasi tutta la partita con l’inferiorità numerica decretata da una scelta quanto meno severa da parte dell’arbitro, che aveva espulso Remo Freuler per un fallo considerato da ultimo uomo. Al netto della valutazione corretta o meno, l’Atalanta non è affondata: certo ha avuto pochissime occasioni per segnare ma nemmeno ha subito una goleada, e anche per quello la rete incassata nel finale ha rappresentato una beffa. La conclusione di Mendy segna la differenza avvicinandoci alla partita di ritorno, e allora vediamo come l’Atalanta si qualifica ai quarti di Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE/ Previsioni e quote: formalità per Pep Guardiola?

SERVONO ALMENO DUE GOL, OPPURE…

Partendo da uno 0-1 casalingo, l’Atalanta si qualifica ai quarti di Champions League segnando due gol senza subirne: questo sarebbe il modo più “semplice” per non passare attraverso i tempi supplementari. Che sono un’eventualità ovviamente, e arriverebbero qualora la Dea si imponesse per 1-0 a Valdebebas; in caso contrario, servirà mettere almeno due reti tra sé e gli avversari per avere il vantaggio nella differenza reti complessiva. Non solo: un altro modo che l’Atalanta ha di qualificarsi è quello di pareggiare il numero di gol ma averne di più in trasferta, perché come sappiamo la Uefa assegna valore doppio alle marcature fuori casa. Dunque, un 2-1 a favore dei bergamaschi sarebbe utile per andare ai quarti di finale; in generale possiamo riassumere il concetto dicendo che, per ogni gol che il Real Madrid sarà eventualmente in grado di segnare, l’Atalanta dovrebbe farne uno in più. Ovviamente, un pareggio o una sconfitta manderebbe i blancos avanti in Champions League, e questo a prescindere dal risultato; per quelli che sono i trascorsi della Dea nelle coppe europee in epoca recente possiamo dire, anzi ripetere, che l’impresa di eliminare il Real Madrid e qualificarsi ai quarti è possibile, sicuramente non “alla portata” ma comunque lì da prendere, chiaramente servirà la miglior versione nerazzurra e magari quel pizzico di fortuna che è mancato all’andata…

LEGGI ANCHE:

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Questa sera due campi "neutri", diretta gol live score

© RIPRODUZIONE RISERVATA