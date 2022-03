Atalanta si qualifica ai quarti se/ Europa League, risultati utili con il Leverkusen

ATALANTA SI QUALIFICA AI QUARTI SE: RISCHIO IN EUROPA LEAGUE

L’Atalanta si qualifica ai quarti di Europa League? Alla domanda risponderà il campo giovedì 17 marzo, a partire dalle ore 18:45 quando è in programma la trasferta sul campo del Bayer Leverkusen. Sfida tosta per l’unica squadra italiana rimasta in corsa nella competizione: i tedeschi, pur sconfitti in casa dal Colonia nell’ultima di campionato e senza qualche pedina importante, sono una squadra che in questa stagione sta facendo molto bene – è terza in Bundesliga – e gioca un calcio propositivo che già una settimana fa ha messo in difficoltà la Dea nel match del Gewiss Stadium.

L’Atalanta ha vinto la partita di andata, ma con il risultato di 3-2: questo è indice dell’equilibrio e della pericolosità del Bayer Leverkusen, oltre che del fatto che la squadra di Gian Piero Gasperini sembra aver perso quella brillantezza e compattezza che ne avevano caratterizzato le stagioni passate. La cosa peraltro è confermata dalle difficoltà che l’Atalanta sta incontrando in campionato, ma questa sera sarà una grande notte europea e dunque la speranza è che gli orobici sappiano ritrovarsi per continuare la loro corsa in Europa League, ora vedremo che l’Atalanta si qualifica ai quarti se ottiene questi risultati.

L’ATALANTA SI QUALIFICA SE: COSA SERVE ALLA DEA PER PASSARE IL TURNO?

L’Atalanta si qualifica ai quarti di Europa League se non perde contro il Bayer Leverkusen: il fatto che la Uefa abbia cancellato la regola sui gol in trasferta elimina qualunque altro scenario, ma per questo ottavo aiuta la Dea visto che il 3-2, con la vecchia formula, sarebbe stato ribaltabile dai tedeschi con un 1-0 o un 2-1 alla BayArena. Invece, dalla stagione 2021-2022 conta solo la differenza reti: per questo motivo qualunque vittoria il Bayer Leverkusen riesca a timbrare con un gol di scarto porterebbe l’ottavo di Europa League ai tempi supplementari, e magari anche ai calci di rigore.

L’Atalanta insomma ha una sorta di paracadute, a meno che ovviamente non venga battuta con due o più reti di margine: in quel caso le Aspirine sarebbero qualificate ai quarti di Europa League. La missione dunque per Gasperini e i suoi ragazzi è chiara: bisogna evitare la sconfitta, non sarà facile contro una squadra che sa come segnare – ma concede anche parecchio – e questo anche considerando il momento poco brillante di cui abbiamo parlato. Tuttavia, bisogna anche essere razionali e sottolineare che l’Atalanta ha tutto per continuare la sua avventura in Europa League.











