ATALANTA SI QUALIFICA SE/ Europa League: aumentano le chance di passare! (oggi 9 maggio 2024)

ATALANTA SI QUALIFICA SE: LOOKMAN METTE UN PASSO AVANTI

All’intervallo di Atalanta Marsiglia, il risultato è di 1-0 a favore dei bargamaschi. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie a una giocata brillante di Lookman, che ha seminato il panico tra i difensori avversari con una serie di dribbling in un’azione individuale impressionante. Il suo tiro dal limite è stato deviato e si è insaccato in rete, regalando così il vantaggio alla squadra di Gasperini.

Ora basta mantenere il risultato per gli uomini di Gasperini per andare in finale, altrimenti servirà per forza un secondo sforzo collettivo per trovare la rete. Non si scappa: se la Dea vuole avere la chance di giocarsi una finale europea deve per forza vincere. (agg. Gianmarco Mannara)

ATALANTA SI QUALIFICA IN FINALE SE… I RISULTATI UTILI

L’Atalanta si qualifica in finale di Europa League? Lo scopriremo stasera a partire dalle ore 21:00, perché al Gewiss Stadium di Bergamo si gioca Atalanta Marsiglia che è naturalmente la semifinale di ritorno. Innanzitutto, bisogna ricordare cosa è successo una settimana fa: al Vélodrome è finita 1-1 con due gol nei primi 20 minuti, al vantaggio della Dea con il solito Gianluca Scamacca ha risposto Chancel Mbemba e il risultato non è più cambiato. Forse il Marsiglia avrebbe meritato qualcosa in più, ma l’Atalanta è tornata a casa con un pareggio davvero prezioso: adesso, bisogna scoprire quali risultati siano utili alla banda di Gian Piero Gasperini per qualificarsi alla finale di Europa League.

Naturalmente va detto che la regola dei gol segnati in trasferta non esiste più: fino a tre anni fa avevano valore doppio e quindi la rete di Scamacca sarebbe stata ancora più preziosa, oggi invece fa fede la differenza reti senza il calcolo di dove queste marcature siano arrivate. Il primo dato è dunque questo: in caso di pareggio, con qualunque risultato che sia uno 0-0 o un 2-2 (o, ovviamente, un altro 1-1), la semifinale di Europa League si risolverebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Un eventualità che finora l’Atalanta non ha mai esplorato, ma lo ha fatto il Marsiglia che si è qualificato proprio alla semifinale eliminando il Benfica con i tiri dal dischetto.

COSA SERVE ALL’ATALANTA CONTRO IL MARSIGLIA, SI QUALIFICA SE…

È quindi più che evidente quello che serva all’Atalanta perché si qualifichi alla finale di Europa League: la vittoria. Questo, per quanto già specificato sopra, nei 90 minuti dei tempi regolamentari: chiaramente possiamo invertire il concetto e dire che anche il Marsiglia volerà a Dublino, sede della finale il prossimo 22 maggio, se dovesse vincere al Gewiss Stadium dentro il tempo regolare della partita. In qualunque altro caso, cioè appunto il pareggio, saranno supplementari: Gasperini e Jean-Louis Gasset li eviterebbero volentieri, soprattutto l’allenatore dell’Atalanta che tra una settimana dovrà giocare anche la finale di Coppa Italia e poi è impegnato nel rush finale in campionato.

Può diventare una stagione leggendaria per l’Atalanta, che può qualificarsi alla finale di Europa League (sarebbe la prima nella storia, in campo internazionale) e magari fare il bis di trofei se il 15 maggio dovesse battere la Juventus nell’ultimo atto di Coppa Italia. Intanto, la notte di Bergamo sarà scintillante al netto di come finirà: solo una volta l’Atalanta ha giocato il ritorno di una semifinale europea e bisogna tornare a 36 anni fa, ma allora all’andata aveva perso sul campo del Malines che poi si era ripetuto nel secondo match. Stavolta si parte da un pareggio, e questa Atalanta può davvero qualificarsi alla finale di Europa League…

