Atalanta si qualifica in semifinale se…/ Europa League, risultati utili con Lipsia

ATALANTA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… COSA SERVE CONTRO IL LIPSIA?

L’Atalanta si qualifica alla semifinale di Europa League? Appuntamento a giovedì 14 aprile, a partire dalle ore 18:45, per scoprirlo: siamo al Gewiss Stadium e si riparte, nel ritorno dei quarti di finale, dal risultato di 1-1 che era maturato alla Red Bull Arena una settimana fa. Allora il capolavoro di Luis Muriel non era bastato: il Lipsia aveva pareggiato con una deviazione di Davide Zappacosta nella sua porta, e la Dea già in precedenza aveva dovuto ringraziare Juan Musso, che aveva parato un rigore ad André Silva.

Probabili formazioni Atalanta Lipsia/ Quote, ballottaggio Muriel-Zapata nella Dea!

Dunque è parità: adesso, ovviamente, l’Atalanta si qualificherà alla semifinale di Europa League con una vittoria ma questo ovviamente è lo scenario che riguarda anche il Lipsia, visto che appare chiaro che un successo sia meglio di un pari e dunque chi vincerà la partita di Bergamo avanzerà nella competizione. Cosa succederà invece in caso di altro pareggio? Qui, bisogna tornare sul discorso che facciamo da tempo: ovvero, da questa stagione la Uefa ha abolito la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta, tornando di fatto indietro di quasi 60 anni. Bello o brutto, giusto o sbagliato che sia, questo è: da qui dunque dobbiamo valutare.

Diretta/ Atalanta Lipsia streaming video tv: si riparte dall'1-1 (Europa League)

ATALANTA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… QUALI RISULTATI SERVONO ALL’ATALANTA

Abbiamo già detto che l’Atalanta sarà qualificata alla semifinale di Europa League battendo il Lipsia: la vittoria chiaramente andrà bene con qualunque tipo di risultato, ma lo stesso discorso si può fare con il pareggio. Ovvero: fino all’anno scorso un 1-1 fuori casa avrebbe consentito alla Dea di pareggiare 0-0 per qualificarsi, facendo valere il gol messo a segno alla Red Bull Arena e quindi fuori casa.

Per contro, un pareggio con almeno due reti per parte avrebbe eliminato l’Atalanta, perché a quel punto a segnare di più in trasferta sarebbe stato il Lipsia; con la cancellazione di questa regola un pareggio è un pareggio, viene messo sullo stesso piano al pari di una vittoria con eguale scarto: questo vuol dire, riassumendo e semplificando, che se al termine della partita di Bergamo la differenza reti nei due confronti sarà uguale si andrà comunque ai tempi supplementari. La partita contro il Lipsia potrà finire 0-0, 2-2 o anche 3-3: fino al 2021 sarebbe proseguita solo in caso di 1-1 (stesso risultato dell’andata), oggi le possibilità dell’extra time (e di conseguenza dei rigori) sono più ampie e quindi non resta che stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco del Gewiss Stadium…

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIPSIA/ Diretta tv: Gasp ha ancora dubbi in attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA