Atalanta si qualifica se…/ Champions League: cosa serve contro l’Ajax?

L’Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions League se tornerà almeno con un pareggio dalla trasferta di questa sera ad Amsterdam contro i padroni di casa dell’Ajax. I calcoli sono per fortuna piuttosto facili da fare, non servono troppe combinazioni, calcoli, classifiche avulse o altri stratagemmi: in corsa per la qualificazione nel girone D alle spalle della capolista Liverpool ci sono appunto Atalanta e Ajax, con i nerazzurri in vantaggio di un punto (8-7) nei confronti dei lancieri olandesi, di conseguenza alla Dea bergamasca basterebbe un pareggio per rimanere davanti all’Ajax e festeggiare il secondo posto, che sarebbe ancora più autorevole (e meno sofferto nei minuti finali) qualora l’Atalanta riuscisse a vincere ad Amsterdam. In caso invece di vittoria da parte dell’Ajax, sfumerebbe per l’Atalanta il sogno della seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions League e resterebbe il terzo posto, con annesso passaggio in Europa League, competizione nella quale la Dea potrebbe recitare da protagonista: al momento però è un’ipotesi alla quale non pensare…

ATALANTA SI QUALIFICA SE… IL CAMMINO NEL GIRONE

Come siamo giunti a questa situazione tale per cui l’Atalanta si qualifica per gli ottavi di Champions League con una vittoria o anche con un pareggio contro l’Ajax? La perla dei nerazzurri è stata naturalmente la vittoria contro il Liverpool ad Anfield per 0-2, una perla che resterà nella storia dell’Atalanta comunque vada a finire questo girone di Champions League. In precedenza l’Atalanta aveva vinto 0-4 in Danimarca contro il Midtjylland, pareggiato in rimonta per 2-2 a Bergamo contro l’Ajax e perso 0-5 in casa contro gli inglesi, pesante ko che però ha reso ancora più speciale il successo al ritorno. In seguito invece è arrivato il pareggio casalingo per 1-1 contro il Midtjylland: risultato non esaltante di per sé, ma prezioso perché ha consentito di staccare l’Ajax che invece ha perso contro il Liverpool settimana scorsa. Paradossalmente, con una vittoria non sarebbe cambiato nulla, perché avrebbe comunque imposto la necessità di pareggiare ad Amsterdam: il compito è chiaro, l’Atalanta ci riuscirà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA