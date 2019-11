ATALANTA SI QUALIFICA SE…/ Risultati utili: miracolo a Zagabria (Champions League)

L’Atalanta che si vuole qualificare agli ottavi di Champions League deve ringraziare lo Shahktar per essere ancora in corsa: fino al 90’ della partita che gli ucraini hanno giocato sul campo della Dinamo Zagabria, lo scorso 6 novembre, la Dea era eliminata almeno virtualmente, trovandosi a un punto contro i 7 dei croati che avrebbero dovuto battere per almeno 5-0 visto il disastro nella partita di andata. Invece al Maksimir si è verificato un vero miracolo sportivo: la Dinamo Zagabria aveva segnato due reti con Luka Ivanusevic e Arijan Ademi, quest’ultimo in gol a un minuto dal 90’ sembrava aver definitivamente chiuso i conti. Lo Shakhtar Donetsk però ha deciso di riscrivere la storia: nel terzo minuto di recupero ha accorciato le distanze con Junior Moraes che aveva già castigato l’Atalanta a San Siro e sempre in zona Cesarini, poi Andriy Pyatov andato a cercare fortuna in area di rigore sull’ultima palla della partita ha subito fallo, e dal dischetto Teté ha pareggiato. Se l’Atalanta si qualificherà agli ottavi di Champions League dovrà almeno pagare una cena ai due eroi di Zagabria… (agg. di Claudio Franceschini)

L’ATALANTA CERCA GLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

L’Atalanta va a caccia della qualificazione agli ottavi di Champions League: alle ore 21:00 di martedì 26 novembre la Dea gioca una partita fondamentale contro la Dinamo Zagabria per il suo destino nel gruppo C. Diciamo subito che la qualificazione, se anche dovesse arrivare, non sarà aritmetica questa sera: anzi, anche nella migliore delle ipotesi i bergamaschi resterebbero all’ultimo posto nella classifica del girone. Tuttavia, battendo la squadra croata si rimetterebbero in piena corsa per il prossimo turno, che sarebbe l’ennesimo capolavoro delle ultime quattro stagioni; questo è possibile grazie al pareggio ottenuto contro il Manchester City in una partita che, almeno nel secondo tempo, avrebbe forse meritato qualcosa in più. Non solo: la rimonta pazzesca operata dallo Shakhtar a Zagabria, da 1-3 a 3-3 nei minuti di recupero, ha evitato alla Dea l’eliminazione aritmetica (o quasi) e dato una bella occasione a Gian Piero Gasperini. Leggendo oggi la classifica la situazione dell’Atalanta sembrerebbe essere disperata; in realtà gli incroci di calendario ci dicono di una qualificazione che non è così impossibile da andare a prendere, anche se già tra qualche ora la squadra nerazzurra potrebbe ritrovarsi eliminata dalla corsa.

ATALANTA SI QUALIFICA SE… I RISULTATI CONTRO LA DINAMO ZAGABRIA

L’Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions League con due vittorie: questa è la conditio sine qua non che accompagna le speranze della Dea, che non ha altro modo per proseguire la sua corsa nel torneo se non quello di ottenere 6 punti. Dunque, vincere questa sera contro la Dinamo Zagabria e poi vincere in Ucraina contro lo Shakhtar: questa sembra essere la parte più complicata del progetto. Il resto infatti è alla portata: entrambe le avversarie dell’Atalanta dovranno perdere contro il Manchester City, dunque gli ucraini questa sera e i croati nell’ultima giornata. Vero che, con tutta probabilità, Pep Guardiola si prenderà ottavi e primo posto questa sera e poi potrebbe andare a Zagabria in formazione rimaneggiata; vero è anche che la differenza di valori resta netta. Significa allora, incredibilmente, che vincendo due volte e con le sconfitte delle altre due squadre l’Atalanta avrebbe 7 punti, mentre le altre due resterebbero a 5; addirittura quindi Shakhtar e Manchester potrebbero pareggiare contro il City. L’importante è che non frenino gli orobici: dovesse succedere anche solo in una delle due partite, Gasperini sarebbe eliminato.



