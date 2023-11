ATALANTA SI QUALIFICA SE/ Europa League: si gioca con lo Sporting! Per il primato serve… (30 novembre 2023)

ATALANTA SI QUALIFICA SE, SI COMINCIA

Ci siamo, sta per cominciare una serata che potrà dirci se l’Atalanta si qualificherà immediatamente per gli ottavi di Europa League o se dovrà ancora lottare per il primo posto proprio contro lo Sporting Lisbona, in questo secondo caso con il rischio di dover passare dai playoff, sempre insidiosi contro le squadre “retrocesse” dalla Champions League. Proprio l’Atalanta due anni fa si trovava nella situazione opposta: era in Champions, chiuse al terzo posto il proprio girone e così passò in Europa League, dove agli spareggi di febbraio fu abbinata ai greci dell’Olympiakos, battuti però in entrambe le partite con il risultato complessivo di 5-1 in favore dei nerazzurri bergamaschi.

L’Atalanta poi superò anche gli ottavi contro il Bayer Leverkusen ma la Germania fu fatale ai quarti per la Dea, eliminata dal Lipsia. Adesso invece evidentemente l’obiettivo è quello di evitare questi playoff, se possibile fin da oggi, staccando immediatamente il biglietto per volare agli ottavi di finale di questa Europa League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EUROPA LEAGUE

L’Atalanta si qualifica agli ottavi di finale in Europa League? La risposta definitiva per i nerazzurri bergamaschi potrebbe arrivare già questa sera: alle ore 18.45 infatti si gioca Atalanta Sporting Lisbona al Gewiss Stadium di Bergamo per la quinta e penultima giornata nel gruppo D, cioè la partita che potrebbe sancire già il primato in classifica per l’Atalanta, oppure rimettere in gioco i portoghesi. La prima annotazione è infatti relativa alla formula della Europa League: passano il girone le prime due, ma la prima conquista immediatamente un posto negli ottavi di finale, mentre la seconda dovrà passare prima dai playoff contro le terze dei gironi di Champions League, con tutti i rischi del caso.

Ci sarebbe da aggiungere che la terza passa almeno in Conference League, ma questa ipotesi è già esclusa per l’Atalanta, che infatti è certa di chiudere nelle prime due posizioni. Prima quindi di capire esattamente come l’Atalanta si qualifica agli ottavi di Europa League già stasera, dobbiamo ricordare quale sia la situazione della classifica del gruppo, che vede proprio l’Atalanta al primo posto con 10 punti, inseguita dallo Sporting Lisbona a quota 7. Non sono più un problema per i nerazzurri invece le altre due squadre, perché lo Sturm Graz è terzo a quota 4 punti (con scontro diretto sfavorevole nel confronto con la Dea) e il Rakow è ultimo con un punto.

I RISULTATI UTILI PER L’ATALANTA CONTRO LO SPORTING LISBONA

Tutto questo premesso, ora vediamo caso per caso cosa deve succedere in termini di combinazioni di risultati per fare sì che l’Atalanta si qualifichi agli ottavi di Europa League. Il fatto che oggi ci sia lo scontro diretto semplifica molto i calcoli: all’andata a Lisbona ci fu la meravigliosa vittoria esterna per 1-2 dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che saranno di conseguenza matematicamente primi nel girone già stasera naturalmente con una vittoria, ma pure in caso di pareggio che confermasse il +3 con vantaggio appunto nello scontro diretto con lo Sporting.

Due risultati su tre sono quindi a disposizione dell’Atalanta per approdare già stasera agli ottavi di finale di Europa League. Tutto si complicherebbe solo in caso di sconfitta: le due squadre sarebbero a quel punto alla pari e sarebbe in questo caso prezioso perdere con un solo gol di scarto, perché lo scontro diretto risulterebbe pari e l’Atalanta avrebbe ancora il vantaggio nella differenza reti che sarà a quel punto decisiva in caso di arrivo a pari punti; se invece lo Sporting espugnasse Bergamo con un risultato più netto, per il primo posto servirebbe nell’ultima giornata che l’Atalanta facesse un risultato migliore rispetto ai portoghesi.











