ATALANTA SI QUALIFICA SE/ Mancano 45′ per gli ottavi! (Europa League, 14 dicembre 2023)

ATALANTA SI QUALIFICA SE: 45′ AGLI OTTAVI!

Atalanta che già è sicura della qualificazione alla prossima fase di Europa League e che oggi va in campo contro i polacchi del Rakow con diverse seconde linee. Il vantaggio non tarda ad arrivare grazie alla rete dell’attaccante colombiano Luis Muriel che riceve dal compagno Miranchuk e spara con precisione all’angolino dove il portiere non può prendere la palla. Il raddoppio arriva con la prima gioia in maglia bergamasca per il giovanissimo difensore Giovanni Bonfanti.

DIRETTA/ Rakow Atalanta (risultato 0-2) streaming video tv: gioia per Bonfanti (14 dicembre 2023)

Sempre nel girone D Lo Sporting Lisbona sta attualmente vincendo contro gli austriaci dello Sturm Graz, rimanendo sempre a tre punti di distanza dai bergamaschi. Atalanta che, tuttavia, è già sicura del primo posto alla luce della vittoria in trasferta in Portogallo. (Marco Genduso)

ATALANTA SI QUALIFICA SE: ULTIMO TURNO TRANQUILLO

I tifosi bergamaschi non dovranno chiedersi “L’Atalanta si qualifica se” dato che gli orobici non solo sono già aritmeticamente agli ottavi, ma non si devono preoccupare nemmeno del primo posto dato che anche quello è già in cassaforte. Questo poiché nell’ultimo turno contro lo Sporting Lisbona, l’Atalanta ha fatto un doppio colpo fondamentale. In primis, pareggiando ha chiuso il discorso qualificazione e successivamente, avendo vinto all’andata e dunque facendo registrare un pari al ritorno, l’Atalanta ha fatto pendere dalla bilancia gli scontri diretti con l’unica squadra che potenzialmente potrebbe arrivare a disturbare in classifica.

Probabili formazioni Rakow Atalanta/ Quote, tanto turnover per la Dea (Europa League, 14 dicembre 2023)

Infatti i portoghesi possono ancora raggiungere l’Atalanta avendo 8 punti contro gli 11 dei neroazzurri, ma come detto gli scontri diretti a favore della Dea rendono inutile questo aggancio da parte dei biancoverdi. Un viaggio, quello dei bergamaschi, iniziato con il 2-0 inflitto al Rakow, passando proprio per il 2-1 allo Sporting, il pareggio in Austria con lo Sturm Graz, la vittoria interna contro gli stessi bianconeri e infine il più recente 1-1 con lo Sporting che è valso qualificazione e primo posto, concedendo a Gasperini la possibilità di fare turn over nell’ultima giornata con il Rakow.

Probabili formazioni Rakow Atalanta/ Diretta tv: sperano Bonfanti e Cissé (Europa League, 13 dicembre 2023)

ATALANTA SI QUALIFICA SE: TURN OVER IN VISTA

Il pareggio con lo Sporting, come abbiamo spiegato in precedenza, ha sistemato l’Atalanta archiviando qualificazione e primo posto con un turno d’anticipo. L’ultima giornata contro il Rakow dunque non rappresenta un grosso dispendio di energie mentali dato che, non avendo più niente in gioco, gli orobici potranno giocare senza pressione, onorando l’impegno ma senza dover fare necessariamente risultato. Per questo Gaperini ha convocato solamente otto giocatori della Prima squadra per la trasferta polacca ovvero Carnesecchi, Holm, Zortea, Hateboer, Pasalic, De Ketelaere più i due eroi contro il Milan Miranchuk e Muriel, protagonisti rispettivamente dell’assist e del gol del 3-2 definitivo contro i rossoneri in campionato.

Chance dunque per i giovani con ben dieci ragazzi dai 20 anni in giù: Vismara, Del Lungo, Mendicino, Palestra, Colombo, Manzoni, Ceresoli, Bonanomi, De Nipoti e Cisse. Sulla carta questo netto e dichiarato turn over fa felice il Rakow che quantomeno sa di non dover affrontare la squadra titolare dell’Atalanta. Infatti i polacchi sono ancora in corsa per un posto in Conference League con lo Sturm Graz, anche loro speranzosi di un massiccio turn over dello Sporting Lisbona. Situazione interessante dato che entrambe le squadre sono a pari punti e hanno fatto registrare gli stessi risultati negli scontri diretti con un 1-0 a testa. In caso di parità si guarderà dunque la differenza reti che al momento sorride allo Sturm Graz (-2 contro il -3 del Rakow). Gli austriaci saranno impegnati invece in trasferta contro lo Sporting Lisbona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA