“Atalanta vietata in Francia”/ I francesi non possono più guardare le partite della Dea: ecco perché

IN FRANCIA VIETATO TRASMETTERE LE PARTITE DELL’ATALANTA: COLPA DELLO SPONSOR?

Atalanta bandita in Francia. Sembra una barzelletta, ma è realtà. Infatti non si potranno più vedere le partite della squadra di Gasperini in territorio francese. La motivazione? Questione di sponsor. La Direzione generale per concorrenza, consumatori e prevenzione frodi (DGCCRF) ha fatto un’ingiunzione nei confronti del famoso emittente televisione BeIN Sports, che ha confermato: “A oggi dobbiamo rinunciare a trasmettere le partite dell’Atalanta a seguito di una decisione della DGCCCRF, secondo la quale qualsiasi trasmissione che ritrae uno degli sponsor di questa squadra costituirebbe pubblicità vietata di prodotti finanziari rischiosi”.

Andando più nel dettaglio si tratta della società Plus 500, sponsor dell’Atalanta, che viene catalogato dalla DGCCRF come: “servizio di investimento relativi a contratti finanziari rischiosi“. La piattaforma di trading finanziario, con sede nell’isola di Cipro, avvisa i propri clienti attraverso un banner sul proprio sito che recita: “rischio elevato di rapida perdita di capitale”. BeIN Sports, consapevole di quanto la Dea catturi l’attenzione di tanti appassionati per via del suo gioco divertente e brillante ha subito rassicurato su Twitter: “ci stiamo mobilitando affinché i propri abbonati possano rivedere velocemente le partite della formazione di Gasperini”. L’emittente televisiva farà di tutto per risolvere entro questo weekend vista la coincidenza della partita dell’Atalanta contro la Juventus, una delle squadre più seguite d’Europa.

