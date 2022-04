Atena, figlia Claudio Santamaria e Francesca Barra/ La gioia dopo l’aborto del 2019

La nascita di Atena, figlia di Claudio Santamaria e Francesca Barra

Dall’unione tra Francesca Barra e Claudio Santamaria è nata il 2 febbraio del 2022, Atena. L’annuncio del fiocco rosa è arrivato via social nella tarda mattinata del giorno stesso con una foto che ha mostrato la manina della neonata stretta tra quelle dell’attore e della giornalista. “È nata la nostra Atena! Mamma e papà innamorati”, la didascalia a corredo dell’immagine. Numerosi i commenti di congratulazioni e auguri. Tra questi anche quelli di: Stefano Accorsi, Gabriele Muccino, Simona Ventura, Sandra Milo e Filippo Nigro. Francesca Barra, oggi 43enne, ha già avuto tre figli dal precedente matrimonio con Marcello Molfino, ovvero Emma Angelina, Renato e Greta, mentre Claudio Santamaria ne ha avuto una – Emma – con l’ex compagna Delfina Delettrez-Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi.

Il dramma dell’aborto: nel 2019 Claudio Santamaria e Francesca Barra perdono il loro primo figlio

Prima della nascita della loro prima figlia, Atena, Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno vissuto nel 2019 il dramma dell’aborto: “Era un dolore che proprio non avevamo contemplato. Le mie tre gravidanze precedenti erano state serene. Quando ho capito tutto io sono entrata in un buco nero, ti accorgi di essere vulnerabile, fragile, e che non esiste un termometro sul dolore“, così Francesca Barra, ospite di Verissimo, la trasmissione televisiva condotta da Silvia Toffanin, raccontò la sua brutta esperienza tempo dopo, ricordando anche di aver vissuto il primo mese in ospedale. Ricordi duri, faticosi, che però vengono spazzati via dalla gioia che la giornalista e moglie di Claudio Santamaria hanno vissuto a inizio febbraio con la nascita di Atena.

