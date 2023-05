Ateneo Studenti vince elezioni all’Università Cattolica/ Ottenuto il 60% dei voti

Ateneo Studenti ha vinto le elezioni delle rappresentanze studentesche all’Università Cattolica del Sacro Cuore del 9 e 10 maggio scorsi. La lista ha messo a segno una vittoria netta che ha portato all’ottenimento di 2 seggi su 3 al Consiglio di Amministrazione dell’Ente per la gestione del diritto allo studio universitario. Per Ateneo Studenti, infatti, 7.414 voti su 12.350 votanti. Ha ottenuto 591 voti in più rispetto alle scorse elezioni del 2021. Il 60% dei votanti, dunque, ha scelto la lista vincitrice.

Ateneo studenti ha dunque ottenuto 47 seggi su 87. L’affluenza alle votazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è stata molto bassa, del 28%: un dato comunque in linea con quello delle precedenti elezioni. Nella sede milanese, Ateneo Studenti ha ottenuto 38 seggi su 50 negli 8 Consigli di Facoltà: il 64,6% dei votanti ha scelto la lista. Confermati anche 2 seggi alla facoltà di Medicina nella sede di Roma. Per la prima volta, Ateneo Studenti ha ottenuto anche 1 seggio nella sede di Piacenza al CdF di Economia e Giurisprudenza e nella sede di Brescia al CdF di Scienze Politiche e Sociali.

Il presidente di Ateneo Studenti: “Continueremo a impegnarci”

Chiara Arienti, il presidente della lista Ateneo Studenti, ha ringraziato tutti dopo la vittoria: “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, frutto di un continuativo e serio lavoro svolto in questi due anni negli organi dell’Ateneo. La rinnovata e cospicua partecipazione al voto, come emerge dal dato sull’affluenza, conferma la nostra effettiva presenza e rappresentatività degli studenti. Consci di essere co-costruttori attivi del luogo in cui studiamo, siamo chiamati a un dialogo sempre più vivo con le Autorità Accademiche e di Governo per rispondere ai bisogni degli studenti“.

Da parte del presidente della lista vincitrice all’Università Cattolica del Sacro Cuore, anche una promessa: “Continueremo a impegnarci per difendere il diritto allo studio lavorando su temi decisivi quali il caro affitti e l’aumento della contribuzione studentesca. Ci batteremo, inoltre, per introdurre la rappresentanza studentesca all’interno del CdA dell’Università Cattolica, una delle poche che ancora non consente agli studenti di essere presenti”.











