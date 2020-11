Atherton Twins, chi è?/ Accesso diretto alla finale di Tu Si Que Vales 2020 ma…

Atherton Twins, accesso diretto alla finale di Tu Si Que Vales 2020, e la vittoria?

Gli Atherton Twins conquistano tutti e volano in finale. Questo è stato l’esito arrivato ormai un mese fa che ha premiato il ‘gruppo’ di artisti che ha saputo intrattenere, divertire e stupire anche giudici come Rudy Zerbi e Teo Mammucari sempre propensi a dire no a certe cose, soprattutto quando sono cose viste e riviste. Programmi come il talent di Canale5 è sempre palcoscenico di circensi e artisti di strada, ma in questo caso, con gli Atherton Twins, tutto è stato diverso. Chi ha seguito il programma sa bene che il duo di circensi è stato premiato con l’accesso immediato grazie ai 4 sì dei giudici del programma. Dopo il loro primo sì, infatti, è stata Belen Rodriguez ad annunciare alla coppia di acrobati che poteva essere sottoposta ad un nuovo giudizio, quello che poteva consegnare loro un posto dritto in finale.

Atherton Twins, chi sono?

Per ottenere il biglietto bastava il sì dei giudici che avrebbero dovuto alzarsi in piedi per confermare la propria volontà, la prima ad alzarsi è stata Maria de Filippi e via via si sono uniti a lei anche i suoi colleghi consegnando la finale al duo che ha portato sul palco un mix di bravura, tecnica e adrenalina, ma anche ore e ore di sacrifici, studi e allenamenti. Ma chi sono gli Atherton Twins? Andrew e Kevin Atherton sono artisti di cinghie aeree. Per oltre 20 anni, si sono esibiti in migliaia di spettacoli negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Insieme hanno sviluppato e creato il famoso duo-straps act per il Cirque du Soleil, nei loro spettacoli Varekai, Iris, Zarkana e Paramour e il 26 febbraio 2012, gli Athertons si sono esibiti all’84 ° Academy Awards® agli Oscar. I due sono in pianta stabile ad Amburgo e sono sicuramente un fiore all’occhiello di questa finale di Tu Si Que Vales 2020.



