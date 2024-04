Athos Salomè previsioni “3 giorni di oscurità, colpa di un EMP”/ “Possibile un’esplosione termonucleare”

Athos Salomè è un giovane parapsicologo brasiliano che ha già effettuato in passato delle previsioni e delle profezie che si sono rivelate azzeccate e che ora sta mettendo in guardia circa i pericoli che potrebbero verificarsi nell’imminente futuro, in particolare per quanto riguarda la corsa agli armamenti tecnologici. Come precisa himeralive.it, secondo Athos Salomè nel corso del 2024 ci saranno di preciso “tre giorni di oscurità” per via di esperimenti sulla tecnologia ad impulsi elettromagnetici, in gergo tecnico chiamata EMP, nel settore di telecomunicazioni e guerra.

Tali eventi potrebbero essere causati da delle radiazioni elettromagnetiche ed esplosioni causate da ordigni termonucleari fatti esplodere ad alta quota o addirittura fuori dall’atmosfera. Inoltre secondo le previsioni dell’indovino brasiliano Athos Salomè le alte tensioni fra Israele e Iran potrebbero portare ad un conflitto su larga scala molto simile alla terza guerra mondiale, coinvolgendo quindi più Paesi. In ogni caso il “Nostradamus” brasiliano sottolinea come le sue previsioni e le sue profezie non siano già scritte nel senso che l’umanità ha la possibilità di compiere delle azioni nei prossimi mesi che potrebbero modificarle.

ATHOS SALOMÈ PREVISIONI 2024 3 GIORNI DI OSCURITÀ CAUSATO DA UN EMP: COME POTREBBE AVVENIRE

Per quanto riguarda l’EMP, citato nelle previsioni di Athos Salomè, si tratta di un fenomeno molto breve ed intenso di radiazione elettromagnetica che può essere originato da diverse fonti naturali e artificiali e che può avere delle conseguenze disastrose sui dispositivi elettronici e i sistemi di comunicazione. Un EMP potrebbe essere causato, come detto sopra, da un’esplosione termonucleare ad alta quota, ma non è da escludere anche un Flare solare, ovvero, un campo magnetico causato dall’effetto Compton che crea un enorme flusso di particelle cariche nell’atmosfera, noto come elettrojet, che provoca l’aurora boreale. Gli impulsi elettromagnetici potrebbero essere utilizzati come vere e proprie armi da guerra, le cosiddette e-bomb, e diversi Paesi stanno portando avanti delle ricerche in tal senso, a cominciare da Stati Uniti, Corea del Nord e Cina.

A favorire lo sviluppo di queste nuove tecnologie e tali nuovi armamenti, l’intelligenza artificiale che nell’ultimo anno ha avuto uno sviluppo repentino. Secondo Athos Salomè e le sue previsioni, gli effetti di questa guerra tecnologica potrebbero essere su vasta scala tenendo conto che nella maggior parte del nostro pianeta le telecomunicazioni sono considerate basilari, di conseguenza si potrebbe rischiare un vero e proprio blackout con conseguenze fino ad ora inimmaginabili. Insomma, una vera e propria catastrofe, uno scenario spesso e volentieri descritto nei film apocalittici di Hollywood ma che fino ad oggi non si era mai verificato nella realtà, neanche nei nostri incubi peggiori.











