Due morti ad Atlanta dopo una sparatoria verificatasi nella serata di ieri: attentatore forse convinto di essersi ammalato dopo vaccino covid

Nella serata di ieri si è verificata una sparatoria fuori dalla sede centrale dei Centers for Disease Control and Prevention – i centri per il controllo e la prevenzione delle malattia – di Atlanta. Secondo quanto riferito dal New York Times, un agente di polizia è stato ucciso, e in seguito è stato trovato senza vita anche il sospettato. Fortunatamente non ci sono state vittime collaterali fra i civili ma quanto accaduto venerdì sera segna l’ennesima sparatoria oltre oceano di questo 2025.

Jim Lovell, morto astronauta eroe di Apollo 13/ Proferì le storiche parole: “Houston abbiamo un problema”

La vicenda si è verifica poco prima delle ore 17:00 locali, precisamente presso un punto vendita CVS in Clifton Road, di fronte all’ingresso principale della sede del CDC. Non è ben chiaro se l’aggressore sia morto a seguito di uno scontro a fuoco o se si sia suicidato rivolgendo l’arma a se stesso, così come precisato da Darin Schierbaum, capo Dipartimento di Polizia di Atlanta. Sulla questione si sta indagando mentre è certo che l’agente ucciso apparteneva alla polizia di DeKalb.

Guerra alla droga Usa: l'esercito scende in campo contro i cartelli/ Direttiva firmata segretamente

Durante la sparatoria si sono vissuti attimi di terrore visto che in quel luogo vi è anche un campus universitario della Emory, e lo stesso ateneo ha diramato un avviso agli studenti chiedendo loro di nascondere e di correre, evitando la zona dello scontro a fuoco”, anche se comunque il dipartimento della polizia di Atlanta ha fatto sapere che non si è mai verificata una reale minaccia per il complesso del CDC e per il campus della università Emory.

SPARATORIA AD ATLANTA: IL COMMENTO DEL GOVERNATORE KEMP

“Per due volte questa settimana, criminali squilibrati hanno preso di mira innocenti georgiani – sono le parole del governatore della Georgia, Brian Kemp, in riferimento anche alla sparatoria avvenuta mercoledì scorso sempre nello stato, un sergente dell’esercito ha aperto il fuoco contro la sua unità in una base militare a Hinesville, ferendo cinque soldati – ogni volta, coraggiosi soccorritori si sono precipitati verso il pericolo per fermare l’aggressore e salvare vite umane, ricordandoci quanto siano cruciali”.



GUERRA E PACE/ La lezione del Sevo di Dio "Alce Nero" a russi, ucraini e noi

SPARATORIA AD ATLANTA: LE PAROLE DI SUSAN MONAREZ E DEL SINDACO

Così invece Susan Monarez, direttrice del CDC – si è insediata solo la scorsa settimana – che attraverso un post su X ha fatto sapere che: “La nostra massima priorità è la sicurezza e il benessere di tutti al CDC”. Durante la sparatoria sono stati colpiti con dei proiettili vaganti almeno quattro edifici del CDC e ciò fa chiaramente capire quanto il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave.

Stando a quanto precisato dalla CNN non è da escludere che fra le motivazioni che hanno spinto l’attentatore a sparare vi sarebbe anche la convinzione che il vaccino contro il covid lo avrebbe fatto ammalare, ma il sindaco di Atlanta, Dickens, ha chiesto cautela: “È tutto così preliminare. Alcune ipotesi sulle sue motivazioni potrebbero essere note a breve”. Monarez ha aggiunto che l’agenzia si sta “coordinando attivamente con i partner federali, statali e locali per indagare a fondo sull’autore della sparatoria e su questo tragico crimine”.