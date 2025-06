L'azienda leader nella ricarica di auto elettriche Atlante approda in Svizzera: presto 11 stazioni di ricarica altamente efficienti e completamente sicure

È pronta a fare il suo approdo ufficiale in Svizzera l’azienda Atlante, leader europeo per i servizi di ricarica rapida e ultrarapida per le auto elettriche e già parte della cosiddetta “Spark Alliance”: un passo importante e che conferma ancora una volta la posizione in primissimo piano dell’azienda nell’area Sud del Vecchio Continente data la sua attuale presenza in Italia, Francia, Spagna e Portogallo con decine e decine di stazioni di ricarica distribuite sui rispettivi territori.

La decisione di puntare sulla Svizzera per Atlante è legata alla sua posizione centrale nel continente, rappresentando un punto di transito quasi obbligato per i viaggiatori che arrivano dal nostro paese, dall’Austria, dalla Francia e dalla Germania, tutto in un paese con una fortissima vocazione ambientale che l’ha già portato ad approvare numerosi progetti a favore della diffusione di veicoli elettrici tra la popolazione.

Il progetto di Atlante per la Svizzera: 11 stazioni di ricarica altamente efficienti e completamente sicure

Complessivamente, l’attuale piano di Atlante è quello di inaugurare un totale di 11 stazioni di ricarica sui principali snodi autostradali elvetici: lì i clienti troveranno delle colonnine per ricaricare rapidamente le loro auto elettriche (fino a un massimo di 400kW per la cosiddetta ricarica “ultra rapida”) che saranno operative 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana; mentre in futuro si punterà anche ad aprire stazioni di ricarica in aree urbane ed extraurbane non autostradali.

Alcune delle stazioni che verranno inaugurate da Atlante in Svizzera godranno anche di un innovativo sistema di accumulo dell’energia che permette di massimizzarne l’efficienza; mentre tutte e 11 godranno anche della tecnologia “EnergyArk” che garantisce la massima sicurezza impedendo le esplosioni e interrompendo l’erogazione energetica in caso di forti piogge, il tutto – naturalmente – senza sacrificare le prestazioni e l’efficienza generale.

La gestione dell’operatività di Atlante sul suolo della Svizzera è stata affidata al CEO italiano dell’azienda Gabriele Tuccillo che ha ricordato come il territorio svizzero sia “non (..) solo un Paese di transito strategico” ma anche “una nazione lungimirante” che guarda con grande attenzione ai temi di “innovazione, sostenibilità ed eccellenza infrastrutturale“; mentre il CEO internazionale Stefano Terranova si è detto “entusiasta” del progetto che da un contributo significativo alla “strategia svizzera di promozione delle comunità energetiche rinnovabili“.