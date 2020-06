Atlantia, lettera a UE “Governo Italia viola leggi”/ “Obbligati a vendere Autostrade”

Si inasprisce lo scontro fra Atlantia e il governo italiano. E’ di questa mattina la notizia circa una lettera inviata dal gruppo a Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione dell’Unione Europea, accusando lo stato del Belpaese di aver violato le normative europee. Nel dettaglio si lamenta il fatto che il decreto Milleproroghe abbia permesso di ridurre in maniera “drammatica”, la compensazione che la stessa Atlantia otterrebbe nel caso in cui avvenisse la revoca anticipata del contratto di Autostrade per l’Italia. Inoltre, viene contestato anche il cambiamento del meccanismo per stabilire i vari pedaggi delle autostrade, accusando poi Roma di forzature per vendere la sua quota di maggioranza in Aspi a Cdp, Cassa Depositi e Prestiti, “ad un valore ridotto creando un danno significativo a migliaia di investitori italiani e stranieri”.

ATLANTIA SCRIVE ALL’UE: “SERVONO INIZIATIVE RAPIDE E DECISE”

Fabio Cerchiai, presidente di Atlantia, e l’amministratore delegato Carlo Bertazzo, sollecitano all’Ue tramite lettera di prendere “iniziative rapide e decise con le autorità italiane per far fronte alla violazione delle norme Ue”, sottolineando come le misure approvate dal governo violino i principi delle legge europea, in particolare quelli che riguardano il rispetto dei contratti e delle economie di libero mercato. La lettera inviata all’Ue da Atlantia arriva come risposta al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che aveva fatto sapere che la vicenda Autostrada per l’Italia deve trovare una soluzione “Ho già detto ai ministri competenti che bisogna chiudere il dossier il prima possibile – le parole di ieri a Fanpage – perché ce lo stiamo trascinando da un po’ di tempo ed è un’incertezza che deve avere termine. La proposta transattiva di Autostrade per l’Italia (circa 2.9 miliardi di euro ndr) non è accettabile da parte del governo, a questo punto il dossier va chiuso”. La sensazione, alla luce della lettera di Atlantia e delle parole di Conte appena elencate, è che la vicenda sia ormai giunta ad un punto di non ritorno.



