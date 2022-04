Atlantia/ Nuovi scenari tra performance e rendimenti

Nuovi scenari si prevedono per il titolo di Atlantia, dopo la performance positiva che oggi l’ha portata a sfiorare quota 22. Sul rendimento trimestrale, Atlantia ha un fatturato di 1,16 miliardi di euro ed un rendimento netto complessivo di 152 milioni. Ciò comporta un ribasso del 48,33% su analisi trimestrale, benché il margine di profitto sia stato del 13,09%. Il titolo si è aperto a 21,85 euro cui è seguito il trend in un’area si consolidamento a quota 21,92 che porta il titolo a sfiorare quota 22.

Atlantia: la fase rialzista e le performance

Nonostante una trend-line rialzista, la sessione di ieri 12 aprile 2022 è stata chiusa in ribasso dello 0,50%. Ma il titolo è in notevole rialzo a partire dal 7 marzo 2022, data che ha visto l’ascesa di Atlantia da 15,21 fino a superare i 21€ per azione e a toccare, nella giornata di oggi la quota massima di 21,96, con un incremento che non sembra finire.

Il massimo toccato dalle azioni del gruppo a 52 settimane è di quota di 22,50 euro, con un minimo di 14,35.

La fase bullish di questo asset ha mostrato performance in un mese, superiore al 36,79% e performance a 6 mesi del 37,14%. La performance annuale è del +34,56%.

Nell’ultima settimana l’incremento del profitto è stato superiore al 18,23%, facendo di Atlantia uno dei titoli più performanti di Piazza affari.

Il grafico mostra un superamento netto del primo supporto a 17,85 ed un balzo in avanti a partire dal secondo supporto a 19,79 euro.

La volatilità giornaliera di 1,4 punti rende possibile piccoli ritracciamenti.

Atlantia: quanto durerà il trend rialzista?

Il trend positivo di Atlantia, società di concessionarie autostradali, non mette al riparo da possibili correzioni tra i 19,50 e i 20 euro .

La previsione si orienta verso la resistenza dei 22,86, dove potrebbe aprirsi un doppio scenario:

o un incremento verso la seconda area di estensione a quota 25,90 ;

; oppure un incremento a cui segue un ritracciamento fisiologico a quota 20.

Tutto ciò è accompagnato dalla diminuzione dei volumi pari a 5.712371 inferiori rispetto alla seduta precedente e alla media settimanale, ipotesi dunque è quella di una decrescita degli investimenti da parte degli operatori che potrebbe dare il via ad una volatilità ridotta è un trend ribassista.











