Atlantic Crossing, Marta di Svezia e Franklin Roosevelt/ Anticipazioni oggi 25 giugno: Olav in crisi?

Atlantic Crossing, anticipazioni episodi oggi, 25 giugno

Ci sarà ancora la Norvegia del 1940 a fare da sfondo ad Atlantic Crossing, la serie che questa sera torna su Rai3 con la seconda parte (nonché penultima) di questa stagione. La Novergia viene invasa dalla Germania nazista nonostante abbia già dichiarato apertamente la propria neutralità e così la famiglia reale norvegese Re Haakon VII e suo figlio scappano trovando rifugio a Londra mentre la principessa ereditaria Märtha ed i suoi tre figli fuggono negli Stati Uniti e vengono accolti come rifugiati politici dal presidente Franklin Delano Roosevelt alla Casa Bianca.

La miniserie norvegese in tre serate si basa proprio sulla vera storia della principessa ereditaria norvegese Märtha che prova a combattere con la diplomazia sensibilizzando i politici iniziando proprio da Franklin D. Roosevelt con il quale instaurerà un rapporto che negli anni si trasformerà in un profondo affetto. Dall’altra parte, però, ci sono i suoi elettori che hanno già detto no al coinvolgimento nella guerra, come andrà a finire quindi?

Atlantic Crossing, Olav in crisi?

Atlantic Crossing andrà in onda oggi, venerdì 25 giugo, su Rai3 a partire dalle 21.20 facendo luce sulla vita dietro le mura della Casa Bianca e non solo seguendo gli sforzi di Märtha ma anche il matrimonio non convenzionale di Franklin ed Eleonor ma anche il rapporto con la rifugiata rivelando la verità sull’esito del conflitto e su quelle che sono state le sue decisioni, forse se la principessa norvegese non fosse entrata nelle sue grazie, la guerra sarebbe andata avanti diversamente?

In Inghilterra, Olav, Haakon e il governo norvegese applaudono il discorso di FDR che annuncia l’ingresso degli Stati Uniti in guerra. Quando Olav e Haakon discutono a sostegno di Fleischer davanti al governo, un ministro fa emergere voci che circolano nei tabloid e nell’intelligence britannica sulla relazione di Märtha con FDR. Olav difende con rabbia sua moglie e chiede delle scuse prima di scappare via, come finirà adesso per loro?

