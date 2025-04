Atlantiche rischiano l’arresto a Pechino Express 2025 davvero: perché è stata allertata la polizia

Brutta disavventura per le Atlantiche di Pechino Express 2025 Ivana Mrazova e Giaele De Donà che hanno rischiato di essere arrestate e questa volta per davvero non si tratta di una gag o di un passaggio chiesto come successo altre volte. Andando con ordine, all’avvicinarsi della sera del primo giorno di tappa Costantino Della Gherardesca ha dato lo stop alla gara invitando tutte le coppie a cercare un riparo per la notte. Tuttavia mentre le altre coppie più o meno subito hanno trovato alloggio, le Atlantiche hanno avuto non pochi problemi e giunti in zona molto benestante hanno chiesto di essere ospitate ricevendo in cambio dei secchi ‘No’.

Ed i guai per Ivan Mrazova e Giale De Donà, le Atlantiche di Pechino Express 2024, non sono finiti qui perché poco dopo sono state raggiunte di un poliziotto. I proprietari delle ville, infatti, infastiditi dalla loro presenza hanno chiamato la polizia. Le due modelle, visibilmente spaventate hanno spiegato la situazione al poliziotto, che erano delle concorrenti del reality e che si trattava di un gioco e per fortuna hanno trovato un poliziotto ragionevole che non le ha arrestate ma invitate a spostarsi dopo aver capito la situazione.

Pechino Express 2024, Giale De Donà e Ivana Mrazova rischiano grosso: poliziotto ‘le salva’

Le Atlantiche di Pechino Express 2025 hanno rischiato di finire arrestate. “Io mi sento profondamente rifiutata e umiliata, non so cosa fare” ha ammesso quasi piange Giaele De Donà “Noi non siamo un pericolo” le ha fatto eco Ivana Mrazova. Per fortuna il poliziotto ha capito che non si trattava di persone pericolose. Ed alla fine il poliziotto intenerito ha offerto loro alloggio e pagato la stanza. “Se avete bisogno d’aiuto in Thailandia rivolgetevi alla polizia” ha detto loro. Ed alla fine le due modelle hanno ringraziato in lacrime. La brutta disavventura per le Atlantiche a Pechino Express 2025 ha avuto un lieto fine.