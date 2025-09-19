Fred Kerley annuncia il suo addio dal circuito di Mondiali e Olimpiadi per seguire gli Enhanced Games, le Olimpiadi del doping

La carriera e i trionfi di Fred Kerley

In questi giorni si stanno tenendo a Tokyo i Campionati del Mondo di atletica nei quali i grandi protagonisti sono come sempre i campioni che gareggiano nei 100 metri, la sfida che da sempre emoziona di più tutti gli spettatori, negli ultimi anni poi le finali di questa specialità hanno regalato tantissime emozioni con diversi vincitori in ogni competizione. Uno dei sicuri protagonisti è l’americano Fred Kerley che in questi giorni ha comunicato la sua decisione di partecipare il prossimo anno alla prima edizione degli Enhanced Games di Las Vegas, una competizione simile alle Olimpiadi in cui è consentito l’uso di doping.

Il velocista statunitense ha avuto qualche difficoltà nelle ultime stagioni, su tutte l’eliminazione per falsa partenza ai Mondiali di Budapest del 2023 dove arrivava come campione in carica dopo la vittoria in quelli di Eugene del 2022 e la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. La scorsa estate però era riuscito a riprendersi conquistando la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 dando l’idea di poter tornare a mostrare prestazioni simili a quelle del 2022 così da impensierire i più forti Noah Lyles e Kishane Thompson.

Fred Kerley sogna il record di Bolt

Nella giornata di oggi però Fred Kerley ha comunicato tramite i suoi profili social la decisione di aderire agli Enhanced Games per cercare di raggiungere e battere il record olimpico e mondiale di 9.58 registrato dal grandissimo Usain Bolt alle Olimpiadi del 2008 di Pechino e mai neanche avvicinato da nessun atleta. Dopo Ben Proud quindi anche il mondo dell’atletica leggera vede il primo grande campione lasciare il normale circuito agonistico per andare ad inseguire un progetto che però va contro le basi e i principi dello sport ma che può offrire grandi possibilità economiche.

Kerley ha dato questa notizia quando ancora devono essere assegnate le medaglie per la sua specialità mettendo così a rischio la sua partecipazione, la decisione però dovrebbe essere quella di permettergli di gareggiare nella edizione attuale ma lo stesso verrà concesso nelle prossime, sia per i Mondiali per che le Olimpiadi. Alla soglia dei trent’anni arriva così la fine della carriera per il velocista statunitense che se non fosse stato per il suo carattere e per i problemi creati con la legge sarebbe potuto diventare uno dei più forti velocisti della storia recente.