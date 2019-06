Atletica, Iaaf:”Semenya maschio biologico”/ Caster: “mi sento ferita”

La Iaaf ha risposto a Caster Semenya specificando come questa sia un maschio biologicamente anche se con i tratti d’identità di genere femminile. L’atleta aveva accusato la federazione mondiale di atletica di averla usata come una cavia di laboratorio per studiare la nuova faccenda legata al regolamento sugli atleti iperandrogenici. La Semenya aveva sottolineato di essere stata costretta a sottoporsi a test del sesso e a delle cure ormonali per gareggiare. Era arrivata addirittura a specificare che non avrebbe più permesso di usare il suo corpo. In carriera questa straordinaria atleta era riuscita due volte a conquistare la medaglia olimpionica degli 800 metri.

Atletica, Iaaf:”Semenya maschio biologico”, la tesi davanti al tribunale di arbitrato dello sport di Losanna

La nota pubblicata dalla Iaaf su Caster Semenya ha alzato un polverone. L’organo ha spiegato la tesi esposta davanti al Tribunale di arbitrato dello sport di Losanna dove ha sostenuto che la ragazza è biologicamente un maschio. L’atleta aveva perso la causa al Tas di Losanna, ma era riuscita un mese fa a vincere la battaglia al Tribunale Federale svizzero potendo tornare in pista senza doversi sottoporre a nessun tipo di terapia medica. In un documento di 163 pagine il Tas ha sospeso al momento la norma introdotta dalla Iaaf l’8 maggio scorso per gli atleti intersex. Sicuramente la questione farà discutere ancora molto con diversi esponenti dello sport internazionale pronti a intervenire per esprimere la loro opinione.

