Marion Jones ha condiviso sui suoi social un video in cui mostra la condizione della sua malattia, la neuromielite

Il post sulla malattia di Marion Jones

In questi giorni una notizia ha colpito il mondo dello sport e in particolare quello dell’atletica dopo il post condiviso dall’ex campionessa olimpica americana dei 100 metri Marion Jones nel quale rendeva nota la sua condizione fisica e in particolare gli sviluppi della malattia da cui è affetta, la neuromielite. L’ex sprinter ha voluto condividere la sua condizione con il suo pubblico con un video in cui mostra le difficoltà che sta affrontando nel compiere semplici gesti di tutti i giorni, come lo scendere le scale di casa propria o stare in piedi per lungo tempo.

La Jones prima del ritiro e dell’arrivo di questa patologia era stata per ben tre volte campionessa olimpica e quindi la donna più veloce del Mondo, queste erano arrivate grazie a delle super prestazioni alle Olimpiadi di Sidney del 2000 nelle quali era arrivata come una delle outsider della competizione. Le vittorie però non sono durate a lungo visto che dopo le Olimpiadi di Atene 2004 era stata squalificata per un caso di doping che aveva anche portato alla revoca delle sue medaglie, oltre che alla detenzione per sei mesi in un carcere statunitense.

La carriera di Marion Jones e la risposta del pubblico

La carriera di Marion Jones si è spenta così in maniera brusca, veloce e inaspettata e lei è passata da essere un’eroina per il suo paese e per migliaia di tifosi, ad essere abbandonata e dimenticata da tutti quelli che erano rimasti scottati e delusi dallo scandalo di doping in cui era stata coinvolta. Nel 2020 torna a far parlare di sé quando comunica che gli è stata diagnosticata la neuromielite ottica, un rara malattia autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale e che in poco tempo l’ha portata ad una paralisi, dopo la quale ha dovuto reimparare a camminare.

Sotto il video l’ex campionessa olimpica ha scritto una frase che recita “Le mie ginocchia sono appese ad un filo, amici… ma siamo ancora in piedi” come a voler far sapere ai suoi migliaia di tifosi ancora presenti che anche in questa situazione continuerà a lottare come faceva sulla pista. Sotto al post migliaia di commenti di supporto e di ammirazione da parte di tifosi ma anche di quelli che l’avevano abbandonata dopo i problemi avuti con il doping e che hanno cercato di farle sentire il loro supporto e la loro forza in questa lotta lunga e difficile contro la malattia.