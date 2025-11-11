Marvin Bracy-Williams squalificato per 45 mesi per non aver rispettato le norme antidoping

La squalifica per doping di Marvin Bracy-Williams

Nella giornata di oggi è arrivata un’altra brutta notizia che ha colpito il mondo dell’atletica, l’ennesima squalifica per uno dei protagonisti del panorama sportivo per il mancato rispetto di alcune norme riguardo a sostanze che possono essere assunte durante la preparazione e nel periodo di avvicinamento alle gare. L’ultimo atleta squalificato per doping è il trentunenne americano Marvin Bracy-Williams, corridore dei 100 e 200 metri che può vantare come migliori traguardi due medaglie d’argento ai Mondiali di Eugene del 2022, una conquistata nei 100 m e una nella staffetta 4×100 m.

L’atleta americano è stato fermato nella giornata di oggi dall’agenzia antidoping statunitense che ha deciso di assegnargli una squalifica di 45 mesi per l’utilizzo di sostanze dopanti e per aver cercato di intralciare le indagini sul suo conto e insabbiare tutte le operazioni che già avevano portato ad una prima squalifica nel 2024. Quando è stato messo all’angolo Bracy-Williams si è sentito obbligato ad ammettere di aver fatto utilizzo del doping nella stagione che andava verso le Olimpiadi del 2024 di Parigi, potendo così ottenere uno sconto di pena a 21 mesi.

Il futuro di Marvin Bracy-Williams nella selezione americana

A questi però vanno aggiunti altri 24 mesi di squalifica per Marvin Bracy-Williams per aver rifiutato tra il ottobre 2023 e giugno 2024 ben 3 controlli dell’agenzia antidoping che avrebbero evidenziato in quel momento l’utilizzo di sostanze non consentite da parte dello sprinter americano. Dopo che avrà scontato i 45 mesi di squalifica si sarà raggiunta la fine del 2027 e l’atleta americano potrà quindi rimettersi in pista per cercare di prepararsi per le Olimpiadi di Los Angeles di 2028 dove vorrà farsi perdonare e ottenere una vittoria davanti al suo pubblico.

Anche se dovesse riuscire a rimettersi in forma per la fine del 2027 non è scontato che riesca ad entrare nella squadra che parteciperà alle prossime Olimpiadi visto che dovrà conquistarsi un posto contro campioni del calibro di Noah Lyles, campione olimpico e mondiale in carica, Kenneth Bednarek e Christian Coleman. Ci sono poi i giovani talenti in uscita dalle squadre NCAA come T’Mars McCallum, Courtney Lindsey e Maurice Gleaton e che si proporranno come nuove aggiunte della selezione a stelle e strisce al posto di Fred Kerley che ha deciso di dedicarsi alle competizioni per atleti dopati.