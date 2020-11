Atm, modifiche dopo nuovo Dpcm/ Capienza mezzi al 50%, tornelli ricalibrati e…

A seguito del nuovo Dpcm che entrerà in vigore ufficialmente domani, 5 novembre 2020, Atm ha diffuso un comunicato in cui ha spiegato le novità riguardanti il trasporto pubblico meneghino a partire appunto da giovedì. La principale modifica resta la riduzione della capienza dei mezzi, passando dal precedente 80%, al 50% dei posti occupati. Tenendo conto che spesso e volentieri i mezzi pubblici superano una capienza del 50%, la stessa Atm ha fatto sapere che potrebbe succedere “di dover attendere in coda nei mezzanini delle stazioni metropolitane e alle fermate di bus e tram prima di poter salire a bordo. Inevitabilmente, vanno considerati maggiori tempi di viaggio sulla rete”. L’azienda dei trasporti pubblici milanesi ha quindi chiesto ai passeggeri di rispettare tutte le misure di restrizione, non soltanto a bordo ma anche in attesa dei mezzi, a cominciare dal’utilizzo della mascherina, anche quando si è al telefono.

ATM E NUOVO DPCM: TORNELLI RICALIBRATI, 70MILA ADESIVI…

Agli ingressi delle metro i tornelli verranno ricalibrati al 50%, e quando il mezzo raggiungerà la capienza stabilita, si chiuderanno temporaneamente i varchi, con apposite comunicazioni sonore rivolte ai passeggeri. Per quanto riguarda invece i mezzi di superficie, in caso di raggiungimento della capienza toccherà al conducente avvisare, invitando quindi i passeggeri ad attendere il mezzo successivo. “In ogni caso – specifica Atm – in situazione di necessità il conducente, sempre in costante collegamento con la sala operativa Atm, potrà richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine”. All’interno dei veicoli verranno posizionati più di 70mila adesivi sui posti a sedere, di modo da specificare ove ci si potrà sedere o meno, e resteranno inoltre i soliti marker a terra nelle zone di attesa, così come la segnaletica dedicata. Infine, Atm consiglia vivamente di consultare l’app apposita per rimanere aggiornati sull’affluenza delle metro, ed inoltre, l’azienda ricorda che al momento vi sono 400 persone che sanificano 1.600 mezzi e 113 stazioni.



