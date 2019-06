Atomica bionda/ Video, su Canale 5 il film con Charlize Theron (oggi, 7 giugno 2019)

Atomica bionda va in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, venerdì 7 giugno 2019, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America è che viene proposta in prima visione televisiva in Italia. È stata prodotta da diverse case cinematografiche internazionali con la distribuzione è stata gestita dalla Universal Puccia mentre la regia è stata realizzata da David Leitch con soggetto tratto dal fumetto grafico ideato da Antony Johnston e Sam Hart mentre l’adattamento della sceneggiatura è frutto del lavoro di Kurt Johnstad. Le musiche della colonna sonora sono state composte da con i costumi ideati e realizzati da Cindy Evans mentre nel cast sono presenti Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan e Sofia Boutella.

Atomica bionda, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Atomica bionda. Ci troviamo nel vecchio continente nell’anno 1989 in un periodo particolarmente importante per quanto concerne la geopolitica mondiale. In particolare la cosiddetta guerra fredda tra il mondo occidentale che vede e vedeva negli Stati Uniti d’America il proprio punto di riferimento quello dell’est capeggiato dall’allora Unione Sovietica stava per essere terminata in maniera definitiva. Infatti nel mese di novembre di quello stesso anno crollava finalmente il muro di Berlino che aveva diviso non solo la capitale tedesca ma anche l’intera nazione in due zone differenti per concezione e per vocazione politica. Un crollo che se dal punto di vista della democrazia viene salutato con enorme soddisfazione praticamente da tutto il mondo per quanto concerne le questioni di natura burocratica e politica e soprattutto di assetto delle superpotenze mondiali prevede una sorta di vuoto.

Infatti i servizi segreti britannici decidono di inviare nella città di Berlino una bravissima spia di massimo livello di sesso femminile al quale viene assegnato il compito di recuperare dei preziosi documenti che tra le altre cose riportano tutti i nomi degli agenti occidentali in azione in territorio tedesco e soprattutto quali sono stati i vari affari portati a termine. Per questo delicato compito la spia britannica potrà godere del prezioso supporto del direttore della sede presente nella capitale tedesca degli stessi servizi britannici mettendo in atto un’alleanza quantomeno discutibile dal punto di vista dei caratteri. Infatti i due troveranno diversi modi per discutere sulle modalità e sui tempi di intervento ma alla fine sapranno far coesistere in maniera brillante le rispettive capacità acquisite in tanti anni di attività e soprattutto nei vari corsi di formazione a cui hanno preso parte in passato. Dalla loro missione si deciderà il destino del mondo ed in particolar modo la permanenza della pace tra i principali stati e potenze del mondo.

