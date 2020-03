Atomica bionda/ Video, su Italia 1 il film con Charlize Theron (oggi, 20 marzo)

Atomica bionda sarà trasmesso oggi, venerdì 20 marzo, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta dell’adattamento sul grande schermo di The Coldest City, una graphic novel scritta da Antony Johnston e Sam Hart. La sceneggiatura è stata allestita da Kurt Johnstad, con la distribuzione in Italia dell’azienda Universal Pictures, la fotografia di Jonathan Sela e le musiche di Tyler Bates. La regia è stata invece curata dallo statunitense David Leitch, che può vantare anche un’ottima carriera da attore e stuntman. Ha diretto anche Deadpool 2 e Fast & Furious – Hobbs & Shaw, oltre ad essere stato interprete in pellicole del calibro di Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, Hell – Esplode la furia, V per Vendetta e Professione assassino. Protagonista principale è la star di origine sudafricana Charlize Theron, che può vantare un Premio Oscar come miglior attrice protagonista nel 2004 per Monster e altre due candidature grazie a North Country – Storia di Josey e Bombshell – La voce dello scandalo. Viene affiancata da James McAvoy, interprete scozzese che ha sfiorato il Golden Globe nel 2008 per Espiazione e ha vinto un Premio BAFTA nel 2006 come migliore star emergente. Nel cast sono presenti anche Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones e Daniel Bernhardt.

Atomica bionda, la trama del film

La trama di Atomica bionda è ambientata nel 1989, poco prima della caduta del muro di Berlino. In un’epoca contrassegnata da scenari politici e geografici piuttosto fluidi, la spia dell’MI6 britannico Lorraine Broughton viene mandata a Berlino. La donna ha l’obiettivo di prendere un elenco formato dagli agenti occidentali in azione, con i loro rispettivi affari e conti in banca. La donna collabora con il direttore della sede locale David Percival, ma la loro alleanza presenta numerosi lati oscuri. La coppia, tuttavia, si contraddistingue per una straordinaria abilità nel bloccare lo spionaggio nei riguardi dei paesi occidentali. La donna viene comunque ricoperta di lividi e viene alla fine interrogata da un rappresentante della CIA. Il tutto tra continui colpi di scena e capovolgimenti di fronte.

Video, il trailer di Atomica bionda



