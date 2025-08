ATP Cincinnati, sorteggio tabellone maschile: i due azzurri più in alto nel ranking ATP potrebbe affrontarsi ai quarti di finale (5 agosto 2025)

ATP CINCINNATI, SORTEGGIO TABELLONE MASCHILE: I QUARTI TEORICI

Ci siamo, finalmente è andato in scena il sorteggio del tabellone maschile dell’ATP Cincinnati con i possibili quarti di finale che potrebbe vedere andare in scena l’incontro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Potrebbe essere dunque la terza volta che i due Azzurri si affronterebbero dopo Anversa 2021 e Monte-Carlo 2023, entrambe vinte da Sinner. Naturalmente noi tutti ci auguriamo questo terzo testa a testa, ma prima ovviamente ci sono diversi turni da affrontare.

Ipotizzando sempre i possibili quarti, potremmo vedere altre sfide spettacolari come ad esempio Taylor Fritz-Holger Rune, Ben Shelton-Alexander Zverev e Alex De Minaur-Carlos Alcaraz. Facendo sempre attenzione alle sorprese…

ATP CINCINNATI, SORTEGGIO TABELLONE MASCHILE: PRIMI TURNI AZZURRI

Per quanto riguarda il sorteggio del tabellone maschile dell’ATP Cincinnati, i nostri migliori cinque tennisti per seeding non dovranno affrontare nessuno nel primo turno poiché avranno il bye di diritto, una sorta di “vittoria a tavolino” senza avversario.

Andiamo invece di vedere i possibili incroci al secondo turno, dove i nostri italiani sono già qualificati:

Sinner contro Kopriva/qualificato

Musetti contro Arnaldi/Bonzi

Cobolli contro Comesana/Munar

Sonego contro Bergs/Fearnly

Per Arnaldi e Bellucci invece è tempo di qualificazioni rispettivamente contro il francese Bonzi e il bosniaco Dzumhur.

ATP CINCINNATI, SORTEGGIO TABELLONE MASCHILE: CINQUE ITALIANI

All’ATP Cincinnati l’Italia schiera già nel tabellone principale di diritto un pokerissimo niente male con Jannik Sinner (testa di serie numero 1) seguito da Lorenzo Musetti (8), Flavio Cobolli (15), Luciano Darderi (30) e Lorenzo Sonego (32).

Per l’Italia è un vero e proprio record: mai nella storia del tennis azzurro, il movimento italiano è stato rappresentato nel main draw di un Masters 1000 o di un torneo dello Slam da ben cinque tennisti. Insomma, stiamo davvero vivendo gli anni d’oro del tennis.

ATP CINCINNATI, SORTEGGIO TABELLONE MASCHILE: ANCORA OUT DJOKOVIC E DRAPER

Inutile nascondersi, l’ATP Cincinnati torna a farci respirare un po’ di tennis di alto livello. Non ce ne voglia il Canadian Open di Toronto, altro torneo prestigio essendo anch’esso un Masters 1000, ma le assenze in Canada sono state davvero tante.

Per farci un’idea, a Toronto diedero forfait Sinner, Alcaraz, Draper, Djokovic, Paul, Dimitrov, Bublik, Korda, Thompson, Hurkacz, Baez, Bautista Agut, Nishikori e Medjedovic. Tra gli italiani, oltre a Jannik, anche Berrettini e Darderi.

Il tabellone a Cincinnati possiamo dire che si è ripopolato, a parte Novak Djokovic e Jack Draper. Il serbo si presenterà dunque agli US Open con un’assenza dai campi che dura dalle semifinale di Wimbledon mentre il britannico, a causa di un problema al braccio sinistro, dovrà rinunciare anche a questo torneo.

ATP CINCINNATI, SORTEGGIO TABELLONE MASCHILE: STAGIONE AGLI SGOCCIOLI

L’accoppiata ATP Cincinnati e precedentemente ATP Toronto, torneo ancora in corso, accompagna i tennisti del circuito maschile verso gli US Open, l’ultimo Slam dell’anno dopo l’Australian Open e Wimbledon vinti da Jannik Sinner e il Roland Garros che ha visto trionfare Carlos Alcaraz.

Dopo gli US Open, entrando nel mese di settembre, ci aspetterà la Laver Cup, torneo dove si sfideranno Team Europe e Team World, per poi ripartire con due 250 a Chengdu e Hangzhou, due 500 a Pechino e Tokyo per addentrarsi ad ottobre con il Masters 1000 di Shanghai.

Prima delle ATP Finals e Coppa Davis, che di base chiuderanno la stagione assieme alle Next Gen ATP Finals, ancora spazio a cinque ATP 250 (Almaty, Anversa, Stoccolma, Atene e Metz), due ATP 500 (Basilea e Vienna) e l’ultimo Masters 1000 ovvero a Parigi.

ATP CINCINNATI, SORTEGGIO TABELLONE MASCHILE: L’ALBO D’ORO

Nella storia dell’ATP Cincinnati, Roger Federer è stato il tennista con il maggior numero di successi nel torneo statunitense con ben sette edizioni portate a casa dallo svizzero (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015).

A quota 4 troviamo Mats Wilander, George Lott e Bobby Riggs mentre Novak Djokovic, Andre Agassi, Bernard Bartzen, Bill Talbert, Marty Riessen, Pete Sampras, Raymond D. Little e Robert LeRoy ne avevano conquistati tre in carriera.

Nell’epoca recente, da segnalare le vittorie anche di Jannik Sinner lo scorso anno, la doppietta croata con Borna Coric nel 2022 e Marin Cilic nel 2016, Alexander Zverev, l’ex numero uno al mondo Daniil Medvedev e naturalmente Rafa Nadal che vinse contro John Isner.