La seconda giornata delle ATP Finals segnata da una duplice tragedia: due anziani si sono sentiti male durante gli incontri, cosa è successo

Tragedia alle ATP Finals durante la seconda giornata di ieri del prestigioso torneo di tennis in corso in quel di Torino: due tifosi sono deceduti. Due episodi simili, come riferito da diversi organi di informazione online, a cominciare da La Gazzetta dello Sport, che racconta di due anziani di 70 e 78 anni, vittime entrambi di malore nel giro di breve tempo. Il 70enne si è sentito male ieri mattina, lunedì 10 novembre 2025, mentre si trovava nei pressi del villaggio dei fan di piazza d’Armi. Il secondo, invece, si trovava direttamente nell’Inalpi Arena: stava assistendo al match fra il nostro Musetti e Taylor Fritz (vinto dall’americano), quando si è appunto sentito male.

DIRETTA/ Sinner Auger-Aliassime (risultato 7-5; 6-1): Jannik, prima vittoria! (Atp Finals 2025, 10 novembre)

Per entrambi, nonostante l’intervento tempestivo degli uomini del 118, non vi è stato purtroppo nulla da fare: sono morti nel giro di breve tempo. Il personale sanitario è riuscito a trasportare i due anziani di cui sopra presso il vicino ospedale Molinette, in codice rosso, ma una volta giunti nel nosocomio sono stati dichiarati morti, nonostante i vari tentativi di rianimarli. Una duplice tragedia che ha ovviamente rovinato l’atmosfera di sport e festa che si respira in questi giorni nel capoluogo piemontese.

DIRETTA/ Musetti Fritz (risultato finale 0-2): esordio amaro per Lorenzo! (Atp Finals 2025, 10 novembre)

TRAGEDIA ALLA SECONDA GIORNATA ATP FINALS: COSA E’ SUCCESSO

Per entrambi i 70enni si è trattato di un problema cardiaco, molto probabilmente un infarto. Il 70enne ha avuto infatti un arresto cardiaco, mentre il 78enne è crollato all’improvviso a terra, ed entrambi non si sono di fatto più ripresi.

Ieri, oltre alle due vittime, da segnalare anche la vittoria, alla prima gara delle ATP Finals, del numero uno al mondo Jannik Sinner, che ha battuto quasi in scioltezza Auger-Aliassime, tennista canadese, con il risultato di 7-5, 6-1. Male invece Musetti, come detto sopra (3-6, 4-6), ma oggi sarà nuovamente in campo per la sfida contro De Minaur, mentre Sinner si rivedrà domani contro Shelton e Zverev.

Diretta Atp Finals 2025/ Zverev Shelton streaming video tv: Alcaraz batte De Minaur! (9 novembre)