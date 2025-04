DIRETTA ATP MONTECARLO 2025: VIA ALLE PARTITE!

Si scende in campo per il ricco lunedì in compagnia della diretta Atp Montecarlo 2025, abbiamo già accennato ai tre successi di Stefanos Tsitsipas, che è stato il dominatore degli ultimi anni nel Principato conquistando il titolo nel 2021, 2022 e 2024, con l’unica eccezione del 2023, quando fu Andrej Rublev a vincere. Detto che nel 2020 il torneo di Montecarlo fu cancellato a causa della pandemia, nel 2019 ci fu il meraviglioso trionfo di Fabio Fognini e in precedenza il dominio di Rafa Nadal, che si impose nel Principato per otto edizioni consecutive dal 2005 al 2012 e poi con un altro tris dal 2016 al 2018 per arrivare a quota undici.

Nel mezzo, le vittorie di Novak Djokovic nel 2013 e 2015 e il successo di Stanislas Wawrinka nel 2014, di conseguenza negli ultimi 20 anni (e 19 edizioni) sono stati solamente sei i tennisti capaci di vincere il Masters 1000 di Montecarlo, grande apertura della primavera sulla terra rossa. Questo è il riassunto della storia recente, adesso però scopriamo cosa succederà oggi grazie alla diretta Atp Montecarlo 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2025 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Atp Montecarlo 2025 in tv è come di consueto in esclusiva su Sky Sport, accessibile su abbonamento sarà quindi pure la diretta streaming video grazie a Sky Go o Now Tv.

ATP MONTECARLO 2025: IL PRIMO MASTERS 1000 SULLA TERRA ROSSA

Inizia la grande stagione sulla terra rossa e si avvicina anche il rientro di Jannik Sinner, che però per il momento è ancora il grande assente nella diretta Atp Montecarlo 2025, il torneo Masters 1000 di tennis che entra definitivamente nel vivo da oggi, lunedì 7 aprile. Come al solito, dal Principato prende il via la successione dei grandi torneo europei sul rosso, la diretta Atp Montecarlo 2025 sicuramente vedrà in primo piano il greco Stefanos Tsitsipas, vincitore in tre delle ultime quattro edizioni e quindi “principe” di Montecarlo – anche se in realtà i campi sono appena oltre il confine e quindi tecnicamente in Francia, a Roquebrune-Cap-Martin.

Il via alle partite sarà alle ore 11.00, nella diretta Atp Montecarlo 2025 potremo seguire fra gli altri pure Fabio Fognini, perché il ligure (praticamente padrone di casa) ha usufruito di una wild-card per il tabellone principale, giusto omaggio per chi nel 2019 vincendo proprio questo Masters 1000 ha vissuto il momento più alto della propria carriera. Si tratta del più “piccolo” fra tutti i Masters 1000: appena 56 posti in tabellone, torneo solamente maschile, potremmo dire che è esclusivo come la località che lo ospita. Ricordiamo che le prime otto teste di serie godono di un bye al primo turno, ma non per questo sarà meno interessante la diretta Atp Montecarlo 2025 in questo lunedì.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2025: COSA ATTENDERCI AL PRIMO TURNO?

Fatto un inquadramento generale, possiamo concentrarci sugli italiani nel primo turno della diretta Atp Montecarlo 2025. La prima sezione del tabellone è potenzialmente molto italiana grazie a Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, il dato curioso è che Berrettini al secondo turno potrebbe affrontare Alexander Zverev mentre nel terzo turno potrebbe esserci il tedesco oppure il derby per Musetti, quindi si annunciano sfide calde già dai primi giorni della settimana, mentre Sonego punta a raggiungere il terzo turno, dove potenzialmente il suo rivale sarebbe il detentore Tsitsipas.

La concentrazione dei tennisti italiani in settori molto vicini del tabellone si ripete anche nella parte bassa con Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi (già protagonista ieri di un “anticipo” con Gasquet) e il già citato Fognini, anche in questo caso diciamo che non è una notizia fantastica perché si rischiano incroci precoci con Carlos Alcaraz. Si potrebbe quasi pensare che, in assenza di Jannik Sinner, si voglia comunque garantire qualche incrocio fra tennisti italiani e i due grandi rivali dell’altoatesino nella diretta Atp Montecarlo 2025. Zverev e Alcaraz hanno però naturalmente l’esenzione dal primo turno, staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni…