I dati choc dall'FBI sui crimini d'odio contro i cattolici in USA: oltre 400 nel solo 2024, cosa è successo. Intanto il Boureau li spiava: ecco il motivo...

I DATI CHOC DELL’FBI SUI CRIMINI D’ODIO RELIGIOSI: “ATTACCHI AI CRISTIANI IL DOPPIO DELL’ISLAM”

Nel solo anno 2024 negli Stati Uniti sono stati segnalati (e figuriamoci quindi quanto invece non emerso pubblicamente, ndr) ben 11.679 crimini d’odio contro soggetti e/o istituzioni religiose: ebbene, di questi quasi 500 sono solo cattolici, l’esatto doppio degli attacchi contro elementi islamici, mentre in cima alla inquietante “classifica” restano i crimini d’odio contro gli ebrei, ben 2321 lo scorso anno.

Sono questi solo alcuni dei dati choc pubblicati ad inizio agosto dall’FBI all’interno del report ”Analisi degli incidenti sui crimini d’odio negli Stati Uniti condotta”: i risultati del Federal Bureau of Investigation si fondano sull’importante lavoro di indagine dell’Uniform Crime Reporting (UCR) per l’anno solare appena precedente. Sono in generale quasi 15mila le vittime raggiunte dagli oltre 11mila crimini d’odio, molto dei quali appunto avente sfondo religioso: un dato inquietante anche se ovviamente “piccolo” rispetto alla quantità di criminalità e violenza che ogni anno segna un grande Paese come gli USA.

In particolare vengono segnalati 415 attacchi ostili contro le chiese cristiane, molte delle quali cattoliche: secondo il report dell’BI si tratta di ben 264 esplodi di vandalismo, con 55 tentativi di incendi dolosi, 28 sparatorie, 14 minacce di allarme bomba e 47 altri attacchi ostili non precisati. I casi più eclatanti citati dall’analisi del Boureau riguardano gli attacchi mossi nel gennaio 2024 a San Francisco (il 22enne Debari Charvel Augustine che spara contro la chiesa di Sant’Agostino), nel marzo 2025 gli atti vandalici gravissimi all’interno della parrocchia di San Patrizio a Wichita in Kansas.

DALL’FBI… ALL’FBI: IL DATO PIÙ INQUIETANTE RESTA QUELLO SULLO SPIONAGGIO DETTATO DALL’AMMINISTRAZIONE BIDEN

Sia ben inteso, rispetto ad altri teatri di guerra nel mondo, i dati sulle persecuzioni e atti ostili contro i cristiani sono infinitamente più ridotti: resta però che i crimini d’odio vengono dati in rapido aumento al livello generale tanto negli USA quanto altrove, con il rapporto di 1 cristiano su 7 sotto attacco e perseguitato nel solo anno 2024 (dove tra l’altro sono stati uccisi, riconosciuti, quasi 4500 cristiani uccisi per motivi legati alla loro fede, con la Nigeria che registra il 70% di tali persecuzioni ignobili).

Eppure un dato inquietante pari ai crimini d’odio, se non politicamente peggiore, è quanto emerso sempre dall’FBI questa volta però in termini negativi: nel 2023 alcuni documenti trapelati nei vari leaks dal Pentagono USA rivelavano la presenza di diversi documenti su attività di spionaggio che il Boureau commise – su richiesta del Governo Biden – contro diversi ambienti e personalità cattoliche americane in “odore” di legami con la destra suprematista.

In particolare quei documenti choc rivelavano la tesi secondo cui cattolici partecipanti alla Santa Messa di rito latino tradizionalista venivano considerati potenziali fiancheggiatori dell’ala a destra più radicale del movimentismo USA. Chi organizzava rosari in pubblico, chi non accettava ile politiche woke-globaliste dell’amministrazione Dem, semplici fedeli cattolici tradizionalisti ma anche “teste calde” che una volta scopertisi spiati aumentarono il grado di conflittualità con le autorità americane. Un grande caos che l’amministrazione Biden non seppe controllare e che anzi fomentò con attività di spionaggio politico non esattamente meritorio di motivazioni sufficienti.