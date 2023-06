Attacchi cardiaci mortali più probabili il lunedì/ “Il ritmo circadiano viene interrotto nel weekend”

È più probabile che gli attacchi cardiaci mortali si verifichino il lunedì rispetto a qualsiasi altro giorno della settimana. A dirlo è una ricerca effettuata presso il Belfast Health and Social Care Trust. Gli scienziati hanno esaminato 10.528 pazienti ricoverati in ospedale in Irlanda con un grave infarto. Il monitoraggio è durato cinque anni, durante i quali i ricercatori hanno scoperto che i tassi erano più alti del 13% il lunedì. Questo perché probabilmente il naturale ciclo sonno-veglia del corpo, o ritmo circadiano, viene interrotto durante il fine settimana in quanto le persone dormono molto di meno o molto di più. Quando tornano alla solita sveglia del lunedì mattina presto, i livelli di infiammazione e ormoni dello stress elevati possono scatenare attacchi di cuore.

Lo studio ha coinvolto pazienti con il tipo più grave di infarto, un infarto del miocardio con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), che si verifica quando un’arteria coronaria maggiore è completamente ostruita. Ogni anno nel Regno Unito 30.000 persone e più vengono ricoverate a causa di questo problema, che richiede un trattamento immediato, di solito un’angioplastica, con l’inserimento di un palloncino per allargare l’arteria ostruita.

Perché il lunedì è più pericoloso?

Il dottor Jack Laffan, che ha guidato la ricerca presso il Belfast Health and Social Care Trust, come riporta il The Times ha dichiarato: “Abbiamo trovato una forte correlazione statistica tra l’inizio della settimana lavorativa e l’incidenza di infarto. La causa è probabilmente multifattoriale; tuttavia, sulla base di quanto sappiamo da studi precedenti, è ragionevole presumere un elemento circadiano”. Lo studio è stato presentato al British Cardiovascular Society di Manchester e ha analizzato i dati di 7.112 pazienti in Irlanda e 3.416 in Irlanda del Nord, tutti ricoverati in ospedale tra il 2013 e il 2018.

Il professor Sir Nilesh Samani, direttore medico della British Heart Foundation, ha dichiarato: “Quotidianamente qualcuno viene ricoverato in ospedale a causa di un attacco di cuore potenzialmente letale nel Regno Unito, quindi è fondamentale che la ricerca continui a far luce sul perché gli attacchi di cuore accadere. Questo studio si aggiunge alle prove sulla tempistica di attacchi di cuore particolarmente gravi, ma ora dobbiamo svelare cosa riguarda determinati giorni della settimana che li rende più probabili. Ciò potrebbe aiutare i medici a comprendere meglio questa condizione mortale”.











