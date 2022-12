Attacchi contro le chiese negli Stati Uniti, crescono i numeri/ 420 dal 2018 al 2022

Attacchi contro le chiese, 420 attacchi in 4 anni

Un nuovo rapporto del Family Research Council (FRC) ha documentato circa 420 casi di attacchi nei confronti delle Chiese negli Stati Uniti tra il 2018 e il 2022. Anche un nuovo rapporto del Becket Fund for Religious Liberty ha recentemente rilevato che il 37% degli americani ha sentito parlare della crisi, mentre il resto della popolazione non è a conoscenza di cosa stia succedendo. Gli attacchi alle chiese negli Stati Uniti sono stati registrati dal gennaio 2018 e fino al settembre 2022. In quel lasso di tempo, è stata notata una quantità enorme di attacchi alle chiese, sotto forma di vandalismo, minacce e bombe. I 420 attacchi registrati sono stati solo contro le chiese, ma la cifra sale a quasi 500 se si prendono in considerazione i centri per la gravidanza pro-vita.

Il rapporto afferma che “gli americani sembrano sempre più a loro agio nel colpire gli edifici delle chiese” e spiega che i cristiani vengono sempre più emarginati. Inoltre l’abbondanza di attacchi è considerato un sintomo di “un crollo della riverenza sociale“. Il CBN, il National Terrorism Advisement System del Department of Homeland Security, ha avvertito che nel periodo natalizio potrebbero aumentare le minacce e le opportunità di violenza. Il DHS ha avvertito che i potenziali obiettivi includono istituzioni religiose, comunità LGBT e gruppi minoritari.

Attacchi contro le chiese, scarsa la consapevolezza negli Usa

Gli attacchi contro le chiese negli Stati Uniti sarebbero seguiti da una scarsa consapevolezza di essi da parte dell’attenzione pubblica. La crescente situazione degli attacchi, secondo il Becket Fund for Religious Freedom, è conosciuta solamente del 37% degli americani. I bassi livelli di copertura mediatica sull’argomento, nonché la mancanza di azioni decisive e azioni penali da parte del Dipartimento di Giustizia, fanno sì che in pochi sappiano cosa stia realmente accadendo.

La mancanza di consapevolezza di questi attacchi è preoccupante: Becket Fund for Religious Freedom ha notato che la maggioranza degli intervistati era contraria a tali azioni. Anche secondo il Daily Signal, il 94% degli intervistati si è detto contrario alla violenza contro chiese o luoghi di culto mentre 92% ha dichiarato di essere contrario alla violenza contro i centri di gravidanza pro-vita. Il 93% ha spiegato di essere contrario ai manifestanti che molestano i fedeli fuori dalla propria parrocchia.

