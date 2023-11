Attacchi di panico, 2 milioni e mezzo di italiani ne soffrono/ Sorrentino: “È un problema che si può vincere”

In Italia ci sono 2 milioni e mezzo di persone che soffrono di attacchi di panico. I dati, tuttavia, sono sottostimati, perché “ chi ne ha sofferto o ne soffre, non raramente, lo fa in silenzio”. A sottolinearlo ad Ansa è il neurologo Rosario Sorrentino, il quale ha di recente pubblicato un libro dal titolo “Panico 2.0. Un Disturbo Che Si Può Vincere”.

Il libro è un dialogo del professore con la figlia Giulia, studentessa di Medicina, che nella sua vita ha anche lei sperimentato episodi di panico. Il fenomeno infatti colpisce persone di ogni età, che spesso non ammettono di avere un problema. “Questo libro vuole diffondere un messaggio chiaro di speranza: il panico si può vincere. Ma, per batterlo, è importante fare le scelte giuste, affidandosi a medici esperti in questo campo. Perché non si può improvvisare, rischiando così di rimanere ostaggio della propria paura, rinunciando a vivere”, ha affermato il professionista.

Attacchi di panico, 2 milioni e mezzo di italiani ne soffrono: il parere del neurologo Sorrentino

I 2 milioni e mezzo e oltre di italiani che soffrono di attacchi di panico, dunque, dovrebbero sapere che c’è qualcuno pronto ad aiutarli innanzitutto a capire il problema, poi a risolverlo. Spesso, infatti, i sintomi come la tachicardia, la perdita del contatto con la realtà e la paura di morire non vengono subito collegati a questo. “In modo chiaro, con parole semplici, Giulia e Rosario ci aiutano a capire uno degli aspetti più incomprensibili del cervello. Il rapporto strettissimo tra le sue funzioni e le sostanze chimiche che attivano le sue cellule, il passaggio dal materiale a ciò che materiale non è”, ha spiegato nell’introduzione del libro il neurochirurgo Giulio Maira.

Soltanto con la consapevolezza si può poi procedere con le cure necessarie. “Oggi sappiamo infatti che i risultati migliori, si ottengono grazie alla combinazione di una terapia farmacologica affiancata a una psicoterapia cognitivo-comportamentale e all’assunzione di un corretto stile di vita”, ha concluso Rosario Sorrentino.











