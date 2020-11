Attacchi di panico e Coronavirus/ Paola Perego: “Battaglie lunghe ed estenuanti”

Paola Perego è una leonessa, lo ha dimostrato in tv e lo ha dimostrato nella vita privata quando dapprima ha avuto a che fare con i fantasmi del suo passato legati agli attacchi di panico, e poi con il mostro moderno, il Coronavirus, che tanti volti noti sta colpendo in queste ultime settimane. In entrambi i casi, per fortuna, la conduttrice può essere felice di esserne uscita vincente e, in particolare, proprio nel suo libro “Dietro le quinte delle mie paure”, la conduttrice ha raccontato la sua battaglia contro l’ansia durata trent’anni: “Il cuore saltò un battito, l’aria smise di entrarmi nei polmoni, iniziai a sudare… ‘Quindi è questo che si prova quando si muore?’, pensavo..”. Le sue parole descrivono l’ansia di quei momenti quando non si sapeva ancora quello che le fosse successo iniziando così un percorso fatto di analisi, psicoterapia, terapie farmacologiche e tanta forza che, per fortuna, l’ha aiutata a sconfiggere tutto: “Non saprei dire quando ho rivisto la luce, ricordo solo di aver ricominciato a sentire l’aria fresca sul viso, di aver improvvisamente ripreso a vedere i colori delle foglie, del Cielo di Roma”.

Paola Perego e la lotta al Coronavirus