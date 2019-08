Attacco a Lione: accoltellano passanti, è terrorismo?/ Video: ucciso 19enne, 9 feriti

Attacco nella banlieu di Lione: due persone armate di coltello hanno ucciso un uomo e ferito nove persone. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi ad una stazione della metro di Laurent Bonnevay, a Villeurbanne, in Francia. Secondo i media locali tra i feriti ce ne sono tre che versano purtroppo in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due assalitori sarebbe un afgano di 33 anni. In un video che sta circolando sui social network si vedono i due uomini che sono fronteggiati dai passanti. Uno dei due ha in mano un oggetto di lunghe dimensioni. L’altro invece era armato di un coltello. Quello fermato dalle forze dell’ordine invece sarebbe il complice. Secondo alcuni testimoni, quello armato aveva uno spiedo da cucina. Ora l’area in cui si è verificato l’attacco è isolata, un elicottero si è alzato in volo per perlustrare la zona. Stando a quanto riferito dalla polizia, la vittima sarebbe un ragazzo di 19 anni.

ATTACCO A LIONE: ACCOLTELLANO PASSANTI, È TERRORISMO?

Sul posto sono intervenuti anche i pompieri e i poliziotti del Raid, mentre diverse linee della metro sono state bloccate. Non sono note le motivazioni dell’attacco a Lione. La polizia tiene aperte tutte le piste. Non è chiaro ancora se si tratti di una rissa o di terrorismo. Non si esclude che sia un attentato dunque: la pista del terrorismo è tenuta infatti in considerazione in Francia. La procura nazionale antiterrorismo (PNat) sta monitorando la situazione, ma al momento non ha ancora preso in carico il dossier, che è invece seguito dalla procura di Lione, come riporta Le Figaro. Lo scorso maggio un pacco bomba era esploso davanti a un panificio nel centro provocando 14 feriti lievi. Il responsabile era un giovane algerino radicalizzato: è stato arrestato tre giorni dopo. Secondo la sua confessione aveva giurato fedeltà allo Stato islamico. Si attendono dunque aggiornamenti, soprattutto sulle condizioni dei feriti.

Un fou avec un couteau de cuisine à la gare routière Laurent Bonnevay, il a planté plusieurs personnes #Lyon — Ben Kaltenbaek (@Ben_Ktb) 31 agosto 2019





