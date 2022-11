Attacco a Mumbai una vera storia di coraggio/ Su Italia 1 il film con Dev Patel

Attacco a Mumbai una vera storia di coraggio, film di Italia 1 diretto da Anthony Maras

Attacco a Mumbai una vera storia di coraggio è un mix tra lo storico e il drammatico, del 2018 una produzione Australiana che va in onda oggi, 4 novembre, a partire dalle ore 21,20 su Italia 1. La pellicola è incentrata su una storia realmente accaduta durante alcuni attentati accaduti a Mumbai nel 2008. La regia è di Anthony Maras, gli interpreti sono: Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher e Jason Isaacs.

Le musiche del film Attacco a Mumbai una vera storia di coraggio sono affidate al grande compositore tedesco Volker Bertelmann, noto per le particolari sinfonie realizzate con pianoforte preparato e ha scritto, tra l’altro le musiche del film Lion-la strada verso casa. Il film è stato ampiamente promosso dal pubblico come capiamo anche solo dando uno sguardo a Imdb dove infatti il film riceve 7.6 stellette sulle 10 messe a disposizione. È un peccato però che non sia trasmesso molto spesso e quindi non risulti poi così conosciuto al pubblico italiano. Stasera avrete l’occasione per recuperare un film discreto e intelligente con tanti momenti emozionanti e alcuni che lasciano anche a bocca aperta.

Attacco a Mumbai una vera storia di coraggio, la trama del film

La vicenda si svolge di Attacco a Mumbai una vera storia di coraggio come si intuisce dal titolo del film a Mumbai, in India, quando il 26 novembre 2008, sbarca dal Pakistan una piccola barca con a bordo 10 giovani armati e con cattive intenzioni. L’intento dei ragazzi è quello di colpire al cuore la città indiana in nome di Allah, perché considerata un grande villaggio globale. I punti strategici, presi in considerazione sono la stazione ferroviaria ed luoghi simbolo dell’ostentazione e dell’influenza occidentale.

Tra questi luoghi assunti come simbolo, c’è l’Hotel a 5 stelle Taj Mahal, un teatro, un cantiere navale, la centrale di polizia, l’ospedale, un caffè, la sede del movimento ebraico e un quartiere sito in periferia. È soprattutto nell’hotel di lusso che si concentrano maggiormente le azioni dei terroristi, che si rifugiano nella struttura dopo aver saputo che la notizia del loro attacco si è divulgata, travestiti da comuni civili in cerca di rifugio.

Purtroppo, all’improvviso cominciano a sparare alcune persone, rivelano il loro vero volto e prendono in ostaggio alcuni presenti. Sono tante le persone che rimangono intrappolate nell’albergo e alcuni di loro tra cui un cameriere e uno chef cercano di organizzare una via di fuga per loro e gli ospiti presenti. Tutti i clienti dell’albergo, nonostante la diversa provenienza e ceto sociale, decidono di unirsi per cercare di sopravvivere al duro attacco.

