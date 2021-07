Attacco a Rommel/ Su Rete 4 il film con Richard Burton (oggi, 5 luglio 2021)

Attacco a Rommel vain onda nel pomeriggiodi Rete 4 di oggi, 5 luglio 2021, a partire dalle 16,35. Il film è di genere guerra per dedicare agli amanti del genere un momento di storia rivista in ottica moderna. Si tratta di una produzione 1971 voluta dallo stesso regista Henry Hataway, allo stesso tempo anche produttore. Di origini nobili, ungaro-belghe, Hataway sente nel suo intimo la tematica del nazismo come soppressione della libertà e crimini di guerra, per questo motivo ispira la sua pellicola ad un personaggio chiave ed enigmatico nell’azione bellica di quegli anni: Erwin Rommel.

Nel cast di ‘Attacco a Rommel’, incontriamo un grande protagonista del cinema degli anni ’70: nel ruolo del capitano Alex Foster, il plurinominato al premio Oscar Richard Burton ricopre un ruolo a lui congeniale. L’attore gallese è abile nei film ‘action’, non a caso rimangono indelebili le sue parti in pellicole come ‘Alessandro il Grande’ al fianco della bella Claire Bloome, o ‘La notte dell’iguana (The Night of the Iguana)’ al fianco dell’altrettanto deliziosa Deborah Kerr, o ‘I 4 dell’Oca selvaggia (The Wild Geese)’ con un cast stellare nel quale incontriamo anche Richard Harris, Roger Moore e Hardy Krüger.

Attacco a Rommel, la trama del film

Leggiamo la trama di Attacco a Rommel. Nella Libia del 1942 le forze alleate si scontrano con quelle tedesche in difesa del porto di Tobruk, In questo frangente è il capitano Alex Foster a dover fermare e distruggere le fortificazioni erette dal generale tedesco Erwin Rommel, la ‘Volpe del deserto’ e metterà in campo tutta la sua abilità militare contro uno dei maggiori strateghi dell’esercito nazista.

Purtroppo le forze tedesche detengono numerosi prigionieri alleati all’interno di fortificazioni nel deserto, quindi il capitano Foster non può rilassarsi dedicandosi alla sola e unica presa del porto, ma deve mettere in atto un’azione principale, delicata e particolarmente segreta nel tentativo di liberare i prigionieri detenuti dagli ufficiali di Rommel. Il problema principale, e inaspettato, sono le due divisioni di carri armati Panzer a difesa dei luoghi di detenzione, motivo per il quale Foster deve trovare assolutamente un’alternativa. Fortunatamente nel deserto libico già all’epoca erano numerosi i pozzi petroliferi, una vera risorsa se si tratta di scatenare un inferno bellico …

