“Attacco a Wurzburg forse di matrice islamica”/ Polizia al lavoro su pista estremista

L’attacco avvenuto nella giornata di venerdì scorso a Wurzburg, in Germania, dove un uomo ha aggredito con un coltello i passanti, uccidendo tre persone e ferendone diverse, potrebbe essere stato di matrice islamica. A spiegarlo all’agenzia Ansa nelle scorse ore è stato Ludwig Waldiger, il portavoce dell’Anticrimine della regione tedesca interessata, che si sta occupando dell’indagine. Waldiger spiega che: “Nel caso dell’agguato di Wurzburg, di venerdì scorso, il movente islamista è molto probabile, tuttavia “anche il fattore psichico ha un peso rilevante nelle indagini sul 24enne somalo il quale ha attaccato i passanti con un coltello”.

E ancora: “Il giovane, agli arresti, ha parlato di ‘jihad personale’ subito dopo aver commesso il fatto, nel letto dell’ospedale, in cui era stato ricoverato a causa delle ferite riportate a una gamba, per l’intervento della polizia sul posto”.

ATTACCO A WURZBURG DI MATRICE ISLAMICA, IL 24ENNE SOMALO GRIDAVA ALLAH AKBAR

Il ragazzo, arrestato dopo essere stato ferito con un colpo di pistola da parte della polizia tedesca, ha parlato agli inquirenti di “jihad personale”, e secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi del classico cane sciolto, un personaggio dedito allo Stato Islamico che nel tentativo di emulare i terroristi dell’Isis ha appunto dato vita ad un folle agguato, anche se Waldiger ha precisato che «Nelle indagini finora non è stato trovato alcun materiale di propaganda jihadista o estremista. Per questo motivo, allo stato attuale, non riteniamo che dietro il giovane vi fosse un’organizzazione».

L’agguato ha provocato la morte di tre donne, fra cui una che lavorava in un negozio dove di fatto è iniziato l’attacco, mentre le altre due erano clienti della stessa. A renderlo noto nella giornata di ieri è stata la BBC, la televisione britannica, aggiungendo che altre cinque sono rimaste ferite, fra cui anche una ragazzina di 11 anni, con l’aggiunta di un bambino. Nel colpire con il coltello il 24enne somalo urlava «Allah Akbar», altro elemento che fa pensare ad una “spinta” di natura islamica.

