ATTACCO AL POTERE 2, ITALIA 1/ Film con Gerard Butler: azione ma poco realistico

Attacco al potere 2 non sortisce lo stesso entusiasmo del primo capitolo, a detta dei critici, il regista, che qui è alla sua prima prova in un simile genere, non è stato abile nel creare suspense e spettacolarità, pertanto il film assume le sembianze di un videogames. La sceneggiatura è scarna, priva di spessore e poco accattivante. L’attore principale Gerard Butler, in un’intervista dopo l’uscita del film, dichiara comunque di essersi divertito nel girarlo, anche perché è stato un modo per tenersi in forma.

Il film ha anche il difetto di non evocare in maniera realistica, i vari attentati terroristici a cui si è assistito negli anni, come la strage di Charlie Hebdo e quella di Parigi. Il film ha avuto un budget molto alto ed è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane nel marzo 2016, in contemporanea con l’uscita Statunitense. Nell’ottobre del 2016 è stata annunciata l’uscita del sequel Attacco al Potere 3 avvenuta nel 2019 e pare sia in programma anche il 4° capitolo.

Attacco al Potere 2, film diretto da Babak Najafi

Attacco al Potere 2 è una pellicola del 2016 che andrà in onda oggi, domenica 12 settembre, a partire dalle 21,20 su Italia 1. Di genere thriller misto ad azione, è il sequel del film Attacco al Potere del 2013. La regia è affidata a Babak Najafi e gli interpreti sono gli stessi del primo capitolo: Gerard Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Angela Basset, Robert Forster, Melissa Leo, Jack Earl Haley, Charlotte Riley.

Se il primo capitolo suscitava almeno l’interesse del pubblico questo secondo non ha niente per risultare interessante anzi sem bra al limite della parodia ma il problema è che la produzione non aveva questa intenzione.

Attacco al Potere 2, al trama

La storia di Attacco al Potere 2 ha inizio mettendo in scena una nuova strage il cui pretesto, questa volta, è privato. Il noto trafficante d’armi mondiale più ricercato dall’FBI, si trova beato nella sua lussuosa residenza nel deserto con l’ intento di festeggiare il matrimonio della figlia. Purtroppo però, i festeggiamenti vengono interrotti a causa di un drone statunitense che colpisce l’abitazione. Il malvivente riesce, in maniera misteriosa, a rimanere illeso insieme ai figli, mentre la figlia, rimane purtroppo uccisa.

L’uomo sopraffatto dal dolore, decide di vendicarsi e di uccidere il Presidente degli Stati Uniti. Il fatto è che, il precedente tentativo di distruzione della Casa Bianca da parte dei nordcoreani, non aveva prodotto nessun effetto, di conseguenza, decide di cambiare programma. Per uccidere l’uomo più potente del mondo, organizza un ingegnoso piano a Londra, visto che la grande metropoli è completamente in suo potere. Iniziano una serie di colpi di scena e di battaglie all’ultimo sangue e dopo aver superato tutti gli ostacoli, il mondo è salvo e il vicepresidente dell’America annuncia che il Presidente sta bene e che nessuno può osare mettersi contro una potenza cos’ grande.

Video, il trailer del film “Attacco al potere 2”





