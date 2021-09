Attacco al Potere 2 su Italia 1/ Il sequel di un buon film che delude

Attacco al Potere 2, film diretto da Babak Najafi

Attacco al Potere 2 va in onda su Italia 1 oggi, sabato 19 settembre, in prima serata. Il film è il sequel di una pellicola di buon successo commerciale di cui però non è riuscito a ripetere le orme. Sembra infatti una forzatura continua con l’idea di dare al pubblico qualcosa di già visto e senza grandissima tensione. Il film è diretto da Babak Najafi con Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart nel ruolo di protagonisti. Totalmente assenti gli spunti narrativi l’opera non trova nessuna possibilità di promozione e forse francamente risulta davvero difficile anche solo consigliarla.

Attacco al Potere 2, la trama del film

Leggiamo la trama di Attacco al Potere 2. Dopo l’attacco nordcoreano agli Stati Uniti d’America, le cose sono tornate alla normalità. L’agente Mike Banning sta per diventare padre e sembra godersi un bel periodo di pace e serenità. Le cose tornano a precipitare pericolosamente quando il primo ministro britannico James Wilson perde la vita in circostanze molto sospette. Nel corso delle esequie ultra blindate e trasmesse in mondovisione, un nugolo di mercenari infiltratisi tra i civili iniziano ad aprire fuoco sulla folla facendo centinaia di morti. Nello stesso momento vengono uccisi anche il primo ministro canadese, quello francese, quello italiano, il Cancelliere tedesco e il presidente degli Stati Uniti. A rivendicare l’attacco sono Aamir Barkawi e il figlio Kamran, entrambi signori della guerra yemenita, bramosi di vendetta contro l’intero occidente dopo che i principali servizi segreti dei Paesi del G8 avevano cercato di eliminarli. Toccherà nuovamente all’agente Banning e al suo team dell’intelligence entrare in azione e sventare le minacce che questo pericoloso duo di terroristi e i loro scagnozzi mercenari arrecano alla libertà dell’intero Pianeta.

