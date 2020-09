Attacco al potere 2/ Video, su Italia 1 il film con Gerard Butler (14 settembre)

Attacco al potere 2 va in onda su Italia 1 in prime time la sera di oggi, 14 settembre, a partire dalle ore 21,30. Prodotto dalle case Millennium Films, G-BASE, LHF Film e Nu Boyana Film Studios, questa pellicola è il fedele sequel di ‘Attacco al potere – Olympus Has Fallen’, un film in cui thrilling e azione si mescolano con le più classiche delle “spy story”, per capire il soggetto in due secondi, il mondo complotta contro gli States ma l’America è pronta a scovare nemici e organizzazioni.

Nel cast il protagonista è di nuovo Gerald Butler, per interpretare il ruolo di Mike Banning, una sorta di 007 ma in chiave “antieroe”. Butler ha davvero raccolto discreti succesi negli ultimi anni, a partire da ‘Hunter Killer – Caccia negli abissi (Hunter Killer)’ assieme a Gary Oldman oppure ‘The Vanishing – Il mistero del faro (The Vanishing)’, una storia vera, uno dei grandi misteri delle cronache scozzesi, la scomparsa di tre guardiani di un faro sulle Ebridi Occidentali: non furono più ritrovati e non si seppe di loro nulla. Assieme a Butler anche Morgan Freeman ma, soprattutto, Aaron Eckhart, eclettico, in grado di recitare ruoli drammatici come in ‘The Rum Diary – Cronache di una passione (The Rum Diary)’, horror e sci-fi come in ‘I, Frankenstein’, biografici come in ‘Bleed – Più forte del destino (Bleed for This)’.

Attacco al potere 2, la trama del film

Seguiamo da vicino la trama di Attacco al potere 2. USA sotto il mirino delle forze occulte e politiche sparse nei sotterranei del mondo, nei covi delle spie, a volte dentro lo stesso sistema. Ma Mike Banning, agente americano, dopo avere rimesso al suo posto lo spy-system nordcoreano si gode gli ultimi giorni di gravidanza della sua compagna, sta diventando papà, un’avventura che merita il tempo richiesto. Succede però che viene barbaramente trucidato il Primo Ministro Britannico e Banning deve correre con il suo gruppo Intelligence a Londra per aiutare Scotland Yard ed altri servizi accreditati lo svolgimento dei funerali del Primo Ministro consentendo la sicurezza ai capi di stato presenti.

Infiltrati e mercenari riescono però a provocare una carneficina: proprio durante le esequie escono fucili e mitragliatori di ultima generazioni e cecchini addestrati ed infallibili uccidono un gran numero di presenti. Banning si salva e si occupa di porre in salvo, non senza difficoltà, il Presidente degli Stati Uniti d’America, portandolo via in elicottero mentre su uno dei ponti sul Tamigi viene ucciso anche il premier giapponese. La situazione appare quasi impossibile eppure l’agente e il suo gruppo riesce nello scopo: il Presidente è salvo ma da quel momento inizia la caccia ai carnefici, Banning non può perdonare uno spargimento di sangue così crudele e gratuito. Ce la farà. è indubbio, ma non senza sudare le cosiddette sette camicie che ogni buon agente segreto ha sempre in valigia, qui più che altrove!

Video, il trailer del film “Attacco al potere 2”





© RIPRODUZIONE RISERVATA