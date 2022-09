Attacco al potere 3/ Su Italia 1 il film con Gerard Butler e Morgan Freeman

Attacco al potere 3, film di Italia 1 diretto da Ric Roman Waugh

Attacco al potere 3 è un film di genere thriller e azione che andrà in onda su Italia 1 dalle ore 21.20 oggi, 16 settembre. Il suo avvento nei cinema italiani avviene il 28 agosto 2019 ed è stato diretto dal regista Ric Roman Waugh con la partecipazione di Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Nick Nolte, Danny Huston, Tim Blake Nelson. Il film è ambientato negli USA e distribuito per mezzo della compagnia Universal Pictures.

La sceneggiatura è stata curata da Katrin Benedikt, Robert Mark Kamen, Creighton Rothenberger, la fotografia da Jules O’Loughlin ed il montaggio da Gabriel Fleming. La colonna sonora è stata realizzata da David Buckley, e tra le principali tracce del film ci sono The kill zone, Drone Attack, Home Life, Swallowed by Trees, Semi Chase, Resurrection e Deep Regrets. Sono presenti anche alcune canzoni di repertorio utilizzate nel trailer, come Hideaway di Dan Owen e For What It’S Worth dei Buffalo Springfield.

Attacco al potere 3, la trama del film

Attacco al potere 3 è un film americano facente parte dell’omonima saga action adrenalinica. Mike Banning (Gerard Butler) è un agente dei servizi segreti che durante la sua carriera ha salvato Presidenti degli Stati Uniti. Inizia a subire il peso del suo lavoro e proprio quando si trova davanti ad un’offerta lavorativa meno movimentata, il Presidente Allan Trumbull (Morgan Freeman) subisce un attacco di droni mentre si trova in vacanza al lago e finirà gravemente ferito in ospedale.

A fronte di ciò Banning (la sua guardia privata) è rimasto ferito ed è costretto a fuggire dalla polizia in quanto accusato ingiustamente di essere un attentatore del Presidente. Per scagionarsi dalle accuse, egli va in cerca di prove che dimostrino la sua innocenza, nonché di coloro che hanno provocato l’attentato. Ci sono numerose prove che collegano questo disastro alla Russia a cui il vice presidente vuole dichiarare guerra. Si scopre che l’attacco è stato mosso da una società di mercenari per la stipula di contratti con il Governo in caso di guerra. Il tutto si rivela un complotto per arricchire la società. Mike viene aiutato da suo padre Clay (Nick Nolte), un sopravvissuto armato che vive nascosto nei boschi. Insieme uccidono i terroristi e smascherano il complotto anche grazie all’intervento del Presidente che si è risvegliato dal coma.

