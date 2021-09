Attacco al potere 3 su Italia 1/ Il terzo capitolo di una saga altalenante

Attacco al potere 3, film diretto da Ric Roman Waugh

Attacco al potere 3 va in onda oggi, 20 settembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21:30. Si tratta di un film abbastanza recente, che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2019. Questo film appartiene al genere azione ed è stato diretto dal regista statunitense Ric Roman Waugh. La sceneggiatura di questa pellicola è stata scritta da Robert Mark Kamen, Matt Cook e dallo stesso regista del film.

ATTACCO AL POTERE 2 (ITALIA 1)/ Nel cast del film Gerard Butler e Morgan Freeman

Nel cast del film ci sono attori di caratura internazionale come Gerard Butler, Morgan Freeman, Tim Blake Nelson, Nick Nolte, Jada Pinkett Smith, Piper Perabo e Lance Reddick. Le musiche del film sono state composte da David Buckley mentre il montaggio è stato curato da Gabriel Fleming. La saga si può definire altalenante perché non tutti i capitoli sono riusciti.

La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa! su Rete 4/ Un film d'annata

Attacco al potere 3, la trama del film

Leggiamo la trama di Attacco al potere 3. Mike Banning si sta sottoponendo ad un duro addestramento militare. Difatti, questo agente segreto che è riuscito a compiere imprese epiche in passato, è stato nominato nuovo direttore del servizio segreto da parte del presidente degli Stati Uniti Allan Trumbull. Mike non vuole deludere il presidente e per questa ragione si impegna giorno e notte in questo addestramento. Ad ogni modo, questo gli crea uno stato di stress che lo porta a stare male, a soffrire di insonnia e a prendere diversi farmaci.

La situazione peggiora quando il presidente, in una tranquilla gita a pesca, viene attaccato da droni assassini. Il presidente riesce a fuggire anche grazie all’intervento di Mike. Tuttavia, quest’ultimo viene ritenuto colpevole da parte dell’FBI. A quanto pare, alcuni suoi capelli sono stati identificati sui Droni, dunque è lui il mandante dell’attentato. Ad ogni modo, Mike riesce a fuggire, anche grazie ad un’azione rocambolesca. Inizierà ora il suo viaggio per scoprire una cospirazione all’interno del governo degli Stati Uniti e cercherà di farsi strada proteggendo se stesso e coloro che ama.

Agente 007 Licenza di uccidere/ Streaming del film su Rete 4 che segna la sua nascita

Video, il trailer del film “Attacco al potere 3”





© RIPRODUZIONE RISERVATA