Attacco al potere/ Video, su Rai 2 il film con Gerard Batler (19 marzo 2020)

Attacco al potere va in onda oggi, giovedì 19 marzo, a partire dalle ore 21.20, su Rai 2. Il film è a metà strada tra l’azione e il thriller. Realizzato negli Stati Uniti nel 2013, è prodotto dalle case Nu Image, G-BASE e West Coast Film Partners, con la distribuzione in lingua italiana gestita da Notorious Pictures. Il tutto con la sceneggiatura di Katrin Benedikt e Creighton Rothenberger, la fotografia di Conrad W. Hall, le musiche di Trevor Morris e la scenografia di Derek R. Hill. La regia è stata invece affidata ad Antoine Fuqua, che nella sua carriera ha diretto pellicole del calibro di Costretti ad uccidere, Training Day, King Arthur, The Equalizer – Il vendicatore e I magnifici 7. Protagonista principale è Gerard Butler, che fa anche parte della produzione del film. Quest’ultimo è stato candidato ad un Satellite Award per Il fantasma dell’Opera e deve buona parte della propria fama al ruolo di Sparta in 300. Viene affiancato da Aaron Eckhart, a sua volta visto in Erin Brockovich – Forte come la verità, Black Dahlia, Il cavaliere oscuro e Bleed – Più forte del destino. Presente anche Morgan Freeman, vincitore di un Premio Oscar nel 2005 grazie a Million Dollar Baby e capace di sfiorarlo in altre quattro occasioni. Nel cast, ci sono anche Angela Bassett, Dylan McDermott e Melissa Leo.

Attacco al potere, la trama del film

La trama di Attacco al potere si apre con un incidente stradale che coinvolge il presidente degli Stati Uniti. Nell’occasione, muore la first lady insieme a quattro membri della sicurezza. L’agente Mike Banning viene licenziato per aver prestato soccorso solo al presidente e lavora dietro ad una scrivania del Ministero del Tesoro. Un attentato terroristico mette a soqquadro la Casa Bianca, con i superstiti della scorta del presidente Asher che vengono massacrati. Lo stesso leader del paese viene sequestrato dai nordcoreani, che uccidono anche il premier della Corea del Sud. La situazione si fa sempre più complicata e la vita degli ostaggi viene messa in serio pericolo. Mike scende in campo per rimettere a posto la situazione e scopre che il terrorista vuole bloccare le armi nucleari statunitensi. A poco a poco, il nordcoreano si impossessa dei vari codici con la forza e rivela il suo vero obiettivo, ossia distruggere gli Stati Uniti in maniera definitiva. Mike sconfigge il temibile terrorista e disattiva il sistema di codici, riuscendo a salvare sia il suo presidente, sia l’intero Paese. Viene così reintegrato nella scorta del Capo dello Stato americano.

Video, il trailer di Attacco al potere



