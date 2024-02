Attacco alla stazione Gare de Lyon a Parigi: accoltellate 3 persone/ “Arrestato un uomo con patente italiana”

La Francia ripiomba nella paura. A Parigi tre persone sono state accoltellate in un attacco alla stazione Gare de Lyon, una delle stazioni più importanti della città. Come riporta Bfmtv, la polizia è intervenuta immediatamente arrestando una persona. L’uomo, secondo il rapporto della Questura, avrebbe presentato al momento dell’arresto una patente di guida italiana, come spiega Le Figaro. L’attacco è avvenuto intorno alle 8 e ha provocato un ferito grave e due feriti lievi. Non si conosce ancora il motivo dell’aggressione.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: Vittorio Emanuele di Savoia è morto. Aveva 87 anni

L’uomo arrestato per l’accoltellamento, presunto autore dell’attentato alla Gare de Lyon è “certamente di nazionalità maliana”, anche se ha presentato una patente di guida italiana, come spiegano gli inquirenti e come riporta Le Figaro. Secondo il quotidiano, il sospettato era armato di coltello e martello. L’individuo avrebbe aggredito, secondo le testimonianze, le tre vittime, rimanendo però in silenzio: nessuna rivendicazione in nome della religione, dunque. L’uomo avrebbe poi dato fuoco al suo zaino, prima di essere arrestato dalla Brigata ferroviaria della polizia nazionale.

Incidenti oggi, due 20enni morti a Lecco/ Autocarro precipita sulla E45: un decesso

Attacco alla stazione Gare de Lyon: limitato l’accesso

Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo arrestato a Parigi per aver accoltellato tre persone in un attacco alla stazione Gare de Lyon, soffrirebbe di disturbi psichiatrici. L’uomo avrebbe 32 anni e agli inquirenti avrebbe presentato una patente di guida italiana. Il sospettato si chiama Kossogue S., è un maliano di 32 anni con documenti italiani ed è presente legalmente sul territorio francese. È “sconosciuto ai servizi di polizia di Francia e Italia” ha precisato una fonte della polizia a Le Figaro. Non si tratterebbe dunque di una persona schedata in precedenza.

Maria Sestina Arcuri, nonna di Andrea Landolfi rischia processo/ "Falsa testimonianza e omissione soccorso"

Sul luogo, come spiega Le Figaro, sono immediatamente stati schierati militari e poliziotti. L’accesso alla hall numero 3, dove è avvenuto l’attacco, è vietato. Il resto della stazione resta invece aperta ai viaggiatori e i treni continuano a partire, nonostante alcuni ritardi a causa dell’accaduto. Contrariamente a quanto avevano annunciato le prime fonti della polizia a Le Figaro e all’AFP, la vittima grave, ferita all’addome, è in pericolo di vita e si trova attualmente in sala operatoria, come annunciato dal prefetto al poliziotto Laurent Nuñez.











© RIPRODUZIONE RISERVATA