Attacco con droni su Mosca: 8 velivoli abbattuti/ Video, tre edifici danneggiati e feriti

Nelle scorse ore è stato effettuato un pesante attacco con droni sulla capitale della Russia, Mosca. A comunicarlo è stato il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin, che ha fatto sapere all’agenzia Ria Novosti: “Secondo le informazioni, nessuno dei residenti delle case danneggiate ha riportato gravi lesioni, due persone hanno richiesto assistenza medica”. Come anticipato dallo stesso primo cittadino moscovita, alcuni edifici sarebbero stati danneggiati e gli occupanti feriti, ma fortunatamente non si sarebbero verificati delle vittime. Stando al governatore della regione di Mosca Andrey Vorobyov, sarebbero scattati gli allarmi di difesa area una volta individuati i droni in arrivo, e numerosi residenti nella capitale avrebbero udito il suo delle sirene.

Nessuna conseguenza invece per quanto riguarda gli aeroporti di Mosca e della regione, che stanno continuando a funzionare normalmente, così come i servizi aeroportuali, stando all’autorità competente Rosavitsia. In totale sarebbero stati colpiti tre edifici a Mosca, in via Profspilkova, via Atlasova a Nuova Mosca e Prospettiva Leninsky, e gli attacchi sono avvenuti alle ore 4:30 di stamane locali. In precedenza un altro drone si era schiantato contro un grattacielo in via Profspilkov e i residenti sono stati evacuati.

ATTACCO CON DRONI SU MOSCA, LE PAROLE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

“Il regime di Kiev ha effettuato un attacco terroristico con droni su punti diversi della città di Mosca”, le parole del Ministero della Difesa russo in una nota, aggiungendo che in totale sono stati utilizzati nell’attacco 8 droni, tutti abbattuti. Un attacco con droni armati ha interessato stamane anche la città russa di Krasnodar, ad est della Crimena, non troppo lontano dal confine con l’Ucraina e la Georgia.

Dell’aggressione è stato pubblicato anche un video sul canale Telegram Shot in cui si vede chiaramente uno dei due veicoli senza pilota entrare nell’inquadratura per poi esplodere poco dopo causando danni ad alcuni edifici residenziali nonché ad altre infrastrutture: anche in questo caso non vi sarebbero comunque delle vittime così come riferito dal governatore Veniamin Kondratyev. Negli ultimi mesi la regione di Krasnodar è stata più volte colpita dai droni che sono stati lanciati dalle forze ucraine, che hanno mirato in particolare ai serbatoi di carburante delle raffinerie locali.

