ATTACCO DI DIARREA AL MATRIMONIO: SPOSA SPORCA VESTITO/ “Nozze di mer*a…”

Per il suo matrimonio non aveva badato a spese, tutto doveva essere perfetto, ma una scarica di diarrea nel giro di pochi istanti ha trasformato il suo sogno in un incubo. La storia arriva dall’Inghilterra, e a raccontarla è il Sun: protagonista una donna proveniente da una famiglia facoltosa che nel pianificare la sua cerimonia nel dettaglio non ha calcolato la reazione del suo organismo ad un mix di bevande detox assunte nei giorni precedenti e ai cocktail della festa nuziale. La macchia formatasi sul suo vestito ha creato una situazione a dir poco imbarazzante, come ha raccontato la wedding planner – rimasta volutamente anonima – in un thread diventato virale su Reddit:”Ho visto all’improvviso la sposa cambiare faccia e fare strane espressioni: aveva scommesso su un peto silenzioso, e aveva chiaramente perso”.

ATTACCO DI DIARREA AL MATRIMONIO: SPOSA SPORCA VESTITO

La wedding planner ha raccontato nel dettaglio quel matrimonio da incubo e il suo punto di vista nella vicenda:”La sposa era molto capricciosa, aveva preteso come location per le nozze un paesaggio rurale e la cerimonia si è svolta in un fienile antico nella proprietà di famiglia in campagna. Non era semplice organizzare quella cerimonia, c’era poco spazio e soprattutto non c’era la luce né l’acqua corrente. Con tanta fatica, eravamo riusciti a organizzare il tutto, fino al fatidico sì”. Poi l’imprevisto:”Il marito aveva iniziato a notare un odore strano, lei se l’era fatta dentro il vestito da sposa. Per fortuna avevamo portato con noi dei bagni chimici, quindi lei si è assentata per circa un’ora, mentre cercavamo di darle delle medicine e provavamo a pulirle il vestito. Mi sono ritrovata a pulire con un tubo una sposa nuda e in lacrime, mentre riflettevo su ogni decisione che mi ha portato a scegliere questa vita”. Mai come in questi casi, però, “show must go on”:”Un vestito da sposa da 12mila dollari completamente rovinato e pieno di m…a, mentre la tenda in cui ci eravamo rifugiati per il cambio del vestito puzzava come una fogna ed è rimasta chiusa per tutto il resto della cerimonia. Le foto comunque sono venute bene, le hanno anche pubblicate su una rivista: in fondo, non si sentiva l’odore…”.

